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"الإدارة الإلكترونية، منظومة تقنية وبشرية متكاملة" كتاب جديد للدكتور جمال درير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات

 معسكر - صدر مؤخرا  كتاب بعنوان "الإدارة الإلكترونية، منظومة تقنية وبشرية متكاملة" للدكتور جمال درير الباحث في الإعلام و الاتصال، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المؤلف.

وأشار الدكتور درير لوأج أن الكتاب الذي صدر في طبعتين إحداهما وطنية عن دار أسامة للنشر والتوزيع والأخرى دولية عن دار نبلاء ناشرون وموزعون بالأردن يعالج موضوع الإدارة الإلكترونية بصفتها منظومة تقنية وبشرية متكاملة ويحاول الإجابة من خلال 4 فصول على بعض التساؤلات التي يثيرها الموضوع وشكلت موضع نقاش لدى الكثير من المختصين وأهمها طبيعة الإدارة الإلكترونية هل هي إدارة أم تكنولوجيا وهل تشكل قطيعة مع ما سبقها من ممارسات إدارية أم هي إستمرار لها.

وأضاف المؤلف الذي يشتغل مكلفا بالاتصال بالمديرية العملياتية ل "اتصالات الجزائر" بمعسكر أنه هدف من خلال تأليف الكتاب الذي جاء في 224 صفحة بشكل أساسي لإبراز دواعي التحول إلى بيئة الإدارة الإلكترونية مع تبيان أهم الخطوات والمراحل الواجب المرور بها والعناصر الأساسية التي ينبغي توفرها.

وأكد  جمال درير في كتابه أنه "يمكن إستخدام تكنولوجيات البطاقات البيومترية والتلفزيون التفاعلي والهواتف المحمولة بصفتها تكنولوجيات مساعدة تسمح بإندماج المعاملات الإلكترونية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع مع ضرورة إعادة تكييف ثقافة الأفراد والمنظمات لتقبل التحول إلى بيئة الإدارة الإلكترونية بصفته أحد المفاتيح الأساسية لنجاح أي مبادرة في هذا المجال".

يذكر أن الدكتور جمال درير، باحث جامعي حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال (تخصص الإتصال المؤسساتي) من جامعة الجزائر 3 وشارك في تأليف عدة كتب جماعية بينها "الأستاذ الجامعي بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي" و"أثر تبني النظام البيومتري في تفعيل أداء الموارد البشرية في ظل الإدارة الإلكترونية" و"الإدارة الإلكترونية كآلية لإصلاح الخدمة العمومية" وغيرها من الكتب الأخرى.

كلـمات مفتـاحيــة :
"الإدارة الإلكترونية، منظومة تقنية وبشرية متكاملة" كتاب جديد للدكتور جمال درير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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