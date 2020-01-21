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جثمان الفنانة لبنى بلقاسمي يوارى الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرات
جثمان الفنانة لبنى بلقاسمي يوارى الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة

باتنة - ووري جثمان الفنانة المسرحية ومصممة أزياء العروض المسرحية لبنى بلقاسمي الثرى في جنازة مهيبة مساء يوم الاثنين بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة مسقط رأسها.

وقد رافق الفقيدة إلى مثواها الأخير جمع غفير من المواطنين في مقدمتهم أفراد عائلتها وفنانون ومثقفو المنطقة وخاصة أسرة المسرح الجهوي لباتنة الذي شهد ميلادها كفنانة وكمصممة أزياء عروض مسرحية .

قبل ذلك تنقل فنانون وزملاء المرحومة في الساحة الفنية محليا وبعض ولايات الوطن إلى منزل عائلتها بحي بارك أفوراج بالمدينة لتقديم واجب العزاء لأفراد عائلتها وخاصة والدتها وشقيقها .

وكانت الأسرة الفنية وخاصة المسرحية منها بباتنة قد تلقت بتأثر بالغ أمس الأحد نبأ وفاة هذه الفنانة في حادث المرور الذي وقع ليلة السبت إلى الأحد باسطيل بوادي سوف .

وقد عبر بعض الفنانين لوأج من بينهم نوال مسعودي وكذا رمزي قجة الذي تعامل معها عن قرب ومنذ سنوات عن حب المرحومة التي كانت عصامية لأب الفنون وتفانيها في عملها سواء في أداء أدوارها المسرحية أو في تصميم أزياء شخصيات العروض المسرحية .

وكان آخر عمل فني جمع الراحلة بأسرة مسرح باتنة الجهوي حسب مديره جمال النوي عرض "رهين" الذي أخرجه شوقي بوزيد وشارك في مهرجان المسرح العربي المنظم في الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري بعمان (الأردن) حيث صممت ملابس المسرحية .

وللفقيدة التي وافتها المنية عن عمر ناهز ال 34 سنة عديد الأعمال التي كان من بينها "العقد" للحسن شيبة و "التحدي" مع الكوريغرافي رياض بروال و"أمغار ثامنوكالث" أو (شيخ العقال) مع رمزي قجة إلى جانب أعمال أخرى خارج الولاية .(

كلـمات مفتـاحيــة :
جثمان الفنانة لبنى بلقاسمي يوارى الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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