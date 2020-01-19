مشاركة فيلم قصير مصور بوهران في مهرجان "نيكون" بباريس

وهران - تم اختيار الفيلم القصير "أنا ذكرى" الذي تم تصوير عدة مشاهد منه بوهران منذ شهرين للمشاركة في الطبعة العاشرة لمهرجان "نيكون" الذي ستحتضن باريس (فرنسا) فعالياته شهر مارس المقبل، حسبما علم اليوم الأحد من الممثل محمد ميهوبي.

وذكر السيد ميهوبي الذي لعب أحد أدوار هذا الفيلم القصير أن الدور الرئيسي عاد إلى الممثلة الجزائرية سارة قندوز التي قامت بتوقيع أول سيناريو تقاسمت كتابته مع المخرج جامس د.

وتعود الممثلة سارة قندوز المولودة بوهران والقاطنة بفرنسا إلى جزء من طفولتها من خلال هذا الفيلم حيث تقص الأوقات الجميلة التي كانت تقضيها مع جدها (الدور الذي أداه ميهوبي).

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ويبرز ملخص الفيلم أن القصة تدور حول "الرغبة في النجاح و الخوف من الإخفاق"، إذ أن سارة على قناعة أن "ماضيها (...) يستطيع أن يجد الطريق نحو أحلامها".

وتظهر عدة أماكن و أحياء شعبية وهرانية في الفيلم على غرار ساحة النصر و حي الحمري إضافة إلى المعهد الموسيقي البلدي "أحمد وهبي".

وقال الممثل ميهوبي الذي يرأس جمعية ثقافية بوهران تسمى "الأمل"، حيث تأوي مدرسة لتلقين قواعد التمثيل المسرحي، أن سارة قندوز ستنشط قريبا ورشة حول التمثيل على مستوى نفس المدرسة.