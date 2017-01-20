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المسرح العربي 2020: "جي بي أس" للمسرح الوطني الجزائري تفوز بجائزة أحسن عرض

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
المسرح العربي 2020: &quot;جي بي أس&quot; للمسرح الوطني الجزائري تفوز بجائزة أحسن عرض

عمان - توجت مسرحية "جي بي أس" للمسرح الوطني الجزائري بجائزة احسن عرض مسرحي عربي لسنة 2020 مساء اليوم الخميس في اختتام فعاليات الدورة ال12 لمهرجان المسرح العربي التي نظمت من 10 إلى 16 يناير 2020 بالعاصمة الأردنية عمان، حسب ما اعلنه المسرح الوطني الجزائري في صفحته على الفايسبوك.

مسرحية "جي بي اس "التي قدم عرضها الشرفي  في 15 نوفمبر الماضي على خشبة المسرح الوطني الجزائري من اخراج و تصميم محمد شرشال.

 واشتغل على موسيقى العرض عادل لعمامرة و انجز السينوغرافيا عبد المالك يحي ونفذ الاضاءة شوقي المسافي.

 وتعالج هذه المسرحة التي تمزج بين تقنيات السينما والمسرح والإيماءات والحركة، ضياع الانسان المعاصر بين الأفكار والمبادئ لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الانصياع والتيه.

ونافست "جي بي أس" في هذا المهرجان ثمانية أعمال أخرى بينها "النمس" (المغرب) و"سماء بيضاء" (تونس) وكذا "بحر ورمال" (الأردن).

و قد برمج منظومو المهرجان عروضا خارج المنافسة شاركت فيها مسرحيات من عدة بلدان عربية من بينها مسرحية  "رهين" للمسرح الجهوي لباتنة من اخراج شوقي بوزيد و التي عرضت في افتتاح المهرجان.

يعتبر مهرجان المسرح العربي -الذي تأسس بالإمارات في 2009 من طرف الهيئة العربية للمسرح- أحد أهم مهرجانات الفن الرابع ببلدان العربية حيث يمنح منذ 2011 " جائزة القاسمي" لأحسن عرض مسرحي.

آخر تعديل على الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 15:53
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المسرح العربي 2020: "جي بي أس" للمسرح الوطني الجزائري تفوز بجائزة أحسن عرض
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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