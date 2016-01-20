سوق أهراس: انطلاق الطبعة الأولى من المهرجان الوطني للشاب الفكاهي بمشاركة 30 فكاهيا

سوق أهراس - انطلقت اليوم الخميس بقاعة المحاضرات ميلود طواهري بولاية سوق أهراس، الطبعة الأولى من المهرجان الوطني للشاب الفكاهي تحت شعار "دور الفن المسرحي في ترسيخ قيم المواطنة"، بمشاركة 30 فكاهيا من عديد ولايات الوطن.

وقد استهل هذا المهرجان الذي سيتواصل إلى غاية يوم السبت المقبل، بتقديم عرض كوميدي بعنوان "مسعود والزهر المقدود" من تمثيل علي عشي من سوق أهراس والذي تناول من خلاله عادات الجزائريين في الاحتفال بالأعراس بطريقة فكاهية.

و لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق هذه التظاهرة، أوضح السيد أنيس محالة، نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة، بأن "هذا الموعد يستهدف أساسا إعطاء الفرصة للشباب لإبراز إبداعاتهم وتكريس روح المنافسة لدى الشباب".

وأضاف خلال ذات الكلمة التي ألقاها بحضور السلطات الولائية و عديد المواهب الفنية الشابة، بأن "هذا المهرجان سيسمح بالاحتكاك وتبادل الخبرات بين المشاركين وتشجيع السياحة الداخلية و إنعاش الحركية الثقافية بالولاية".

واستنادا لمدير الشباب والرياضة، عبد الباسط عون، "ستتخلل هذه التظاهرة التي بادرت المديرية التي يشرف عليها إلى تنظيمها بالتنسيق مع كل من ديوان مؤسسات الشباب والرابطة الولائية للأنشطة الثقافية والعلمية للشباب مسابقة ستتوج بتكريم الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى لأحسن العروض المقدمة".

و أضاف "ولضمان التعريف بالمقومات السياحية للولاية وموروثها الثقافي تمت أيضا برمجة خرجات سياحية لمختلف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي تزخر بها الولاية على غرار مواقع كل من خميسة و مادور".