لفنانة حورية مناع تعرض لوحاتها بأوبرا الجزائر

الجزائر- نظم معرض للوحات الفنية للفنانة الجزائرية حورية مناع خصصتها لكل من القصبة (الجزائر العاصمة) و السويقة (قسنطينة) و كذا الأزياء التقليدية, حيث تتواصل فعاليات هذا المعرض الى غاية يوم 28 يناير.

و يضم هذا المعرض, الذي افتتح يوم الثلاثاء على مستوى رواق الفن بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح", ازيد من اربعين عملا فنيا, على غرار "شوارع القصبة" و "في قلب القصبة" و "القصبة الزرقاء" و "السوق" التي تسلط فيها الفنانة الضوء على شوارع القصبة و منازلها العتيقة و كذا سكانها بالإضافة الى لوحة تحمل عنوان "حي قسنطينة".

كما عرضت الفنانة لوحات تبرز فيها نمط الحياة الذي كان سائدا في القرن الماضي منها "دار الفحص" و "زيارة" و "عودة من الزيارة" و كذا "جون الجزائر" التي تصور فيها المناظر الخارجية للقصبة.

و تطرقت الفنانة مناع في لوحاتها الى الازياء التقليدية الجزائرية, حيث ضمت رسومات لنساء من مختلف مناطق الوطن و فناني شوارع و الطبيعة الجامدة.

و يذكر ان الفنانة حورية مناع, التي ولدت سنة 1943 و التي هي طبيبة و فنانة تشكيلية عصامية, قد نظمت معرضين فرديين بالجزائر العاصمة.