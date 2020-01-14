Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"المرارة" لمراد خان يفتتح مهرجان الفيلم القصير لوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 19:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات
&quot;المرارة&quot; لمراد خان يفتتح مهرجان الفيلم القصير لوهران

 وهران - تميز حفل افتتاح الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للفيلم الجامعي لوهران اليوم الثلاثاء بعرض خارج المنافسة للفيلم القصير "المرارة" لمراد خان.

وحضر العديد من الطلاب والفنانين وعشاق السينما العرض الذي أقيم بحضور المخرج بقاعة المحاضرات لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف".

للإشارة فقد حصل "المرارة" على جائزة في أيام الفيلم القصير التي نظمت نوفمبر الفارط ببشار وهو فيلم درامي يحكي واقع العنف الزوجي، حيث يؤدي مراد خان دور الزوج العنيف الذي يرفض الطلاق الذي طلبته زوجته وهو الدور الذي أدته ببراعة لويزة نهار.

وفي نهاية عرض الفيلم توجه المخرج بعبارات تشجيعية للمخرجين الشباب العشرة الذين يتنافسون في مهرجان وهران، مع الإشارة إلى أن مراد خان يعد أيضا عضوا في لجنة التحكيم لاختيار أفضل ثلاثة أعمال.

ومن بين الأفلام المتنافسة في هذه التظاهرة "كاين ولا ماكانش" لقادة عبد الله و "هاوس مانيا" لحسام عباسي و"تصويركم لم يحررنا" لمراد ميلود و"مجرم الحب" لبن موسى بجاد و"سام" لريبالا محمد رضا و"سن (الشمس)" لبوكاف محمد الطاهر و "غياب" لإدريس قديدح و"باد شوز" لأكلي أمداح و"ألم" لسمير بن علة و"حاجز وهمي" لبن عومر حمزة.

وحسب ندير قرايدي محافظ هذا المهرجان الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام بمبادرة من النادي الجامعي "فن-ايسطو"، فقد "تم اختيار هذه الأفلام العشرة من بين حوالي خمسين عملاً من ولايات مختلفة في البلاد".

وأقيم حفل الافتتاح بحضور ممثلين عن الهيئات الداعمة لهذا الحدث الثقافي، على غرار مديرية الشباب والرياضة والمجلس الشعبي الولائي.

وتم خلال الحفل تكريم فنانين من بين الوجوه البارزة في المسرح والسينما، على غرار الممثلتين فضيلة حشماوي وأميرة عمير.

كلـمات مفتـاحيــة :
"المرارة" لمراد خان يفتتح مهرجان الفيلم القصير لوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 19:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.14

رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس السابق للجنة الوطنية للوساطة والحوار كريم يونس

20.01.14

جيجل: الكاتب محمد أرزقي فراد يغوص في الموروث الثقافي الجزائري

20.01.14

مستشفى "مصطفى باشا" يتدعم قريبا بجهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز سكانير

20.01.14

"المرارة" لمراد خان يفتتح مهرجان الفيلم القصير لوهران

20.01.14

صالون التشغيل: المنظمون يتوقعون عرضا يقدر ب3000 منصب شغل

20.01.14

مؤتمر دولي حول ليبيا الأحد المقبل ببرلين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

استثمار: التحفيزات ستكون مرتبطة بما تقدمه من فائدة للاقتصاد الوطني

20.01.13

كرة السلة/الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن برنامج…