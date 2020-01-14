"المرارة" لمراد خان يفتتح مهرجان الفيلم القصير لوهران

وحضر العديد من الطلاب والفنانين وعشاق السينما العرض الذي أقيم بحضور المخرج بقاعة المحاضرات لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف".

للإشارة فقد حصل "المرارة" على جائزة في أيام الفيلم القصير التي نظمت نوفمبر الفارط ببشار وهو فيلم درامي يحكي واقع العنف الزوجي، حيث يؤدي مراد خان دور الزوج العنيف الذي يرفض الطلاق الذي طلبته زوجته وهو الدور الذي أدته ببراعة لويزة نهار.

وفي نهاية عرض الفيلم توجه المخرج بعبارات تشجيعية للمخرجين الشباب العشرة الذين يتنافسون في مهرجان وهران، مع الإشارة إلى أن مراد خان يعد أيضا عضوا في لجنة التحكيم لاختيار أفضل ثلاثة أعمال.

ومن بين الأفلام المتنافسة في هذه التظاهرة "كاين ولا ماكانش" لقادة عبد الله و "هاوس مانيا" لحسام عباسي و"تصويركم لم يحررنا" لمراد ميلود و"مجرم الحب" لبن موسى بجاد و"سام" لريبالا محمد رضا و"سن (الشمس)" لبوكاف محمد الطاهر و "غياب" لإدريس قديدح و"باد شوز" لأكلي أمداح و"ألم" لسمير بن علة و"حاجز وهمي" لبن عومر حمزة.

وحسب ندير قرايدي محافظ هذا المهرجان الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام بمبادرة من النادي الجامعي "فن-ايسطو"، فقد "تم اختيار هذه الأفلام العشرة من بين حوالي خمسين عملاً من ولايات مختلفة في البلاد".

وأقيم حفل الافتتاح بحضور ممثلين عن الهيئات الداعمة لهذا الحدث الثقافي، على غرار مديرية الشباب والرياضة والمجلس الشعبي الولائي.

وتم خلال الحفل تكريم فنانين من بين الوجوه البارزة في المسرح والسينما، على غرار الممثلتين فضيلة حشماوي وأميرة عمير.