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المسيلة: إيداع مدير الثقافة السابق الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 18:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
المسيلة: إيداع مدير الثقافة السابق الحبس المؤقت

 المسيلة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة مساء يوم الثلاثاء بإيداع المتهم رابح ظريف، المدير السابق للثقافة للولاية، الحبس المؤقت، حسب ما ورد في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة .

و جاء في البيان الذي استلمت وأج نسخة منه أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وبناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من طرف الضبطية القضائية تم تقديم المدعو رابح ظريف مدير للثقافة سابقا من أجل وقائع ذات طابع جزائي".

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وأضاف البيان أنه بعد استجواب المعني تمت إحالته على قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بتهم جنحتي "عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة و وحدة الوطن" و هو فعل معاقب عليه بنص المادة 96 و 79 من قانون العقوبات والمادتين 52 و 66 من قانون المجاهد والشهيد .

للتذكير فقد تم إنهاء مهام رابح ظريف من طرف وزارة الثقافة قبل 48 ساعة ثم تقديمه أمام الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه بعدما نشر على صفحته بإحدى شبكات التواصل الاجتماعي منشورا يتضمن "إهانة و إساءة " لأحد رموز الثورة التحريرية.

 

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المسيلة: إيداع مدير الثقافة السابق الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 18:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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