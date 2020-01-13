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عازف البيانو التشيكي إيفان كلانسكي ينشط حفل معزوفات بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 14:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
عازف البيانو التشيكي إيفان كلانسكي ينشط حفل معزوفات بالجزائر العاصمة

الجزائر - أحيا عازف البيانو التشيكي إيفان كلانسكي مساء أمس الأحد بالجزائر العاصمة حفل معزوفات بالبيانو أمام جمهور غفير حضر للاستمتاع بإبداعات كبار الملحنين في القرن الثامن عشر وبمهارة الفنان.

وبالمسرح الوطني محيي الدين بشطارزي استمتع الجمهور على مدار حوالي ساعة من الزمن بالموهبة الكبيرة لإيفان كلانسكي حيث يعد أحد كبار عازفي البيانو في التشيك.

وقد عزف الفنان ببراعة عشرات المقطوعات الشهيرة في القرن الثامن عشر من تلحين كل من: جان سيباستيان باخ (1685-1750) ولودفيج فان بيتهوفن (1770-1827) بدريخ سميتنا (1824-1884) وفريديريك شوبان (1810-1856) علما أن هذا الفنان انتخب سنة 1995 رئيسا لجمعية شوبان لجمهورية التشيك.

وقد أضفى الفنان الذي عين سنة 1996 مسؤولا عن قسم البيانو بأكاديمية الموسيقى براغ على صمت قاعة مصطفى كاتب جمالا بمعزوفاته ليشرع  في منوعات موسيقية رائعة.

ونجح عازف البيانو في أن يقدم ببراعة للجمهور روائع الألحان التي تعود الى القرن الثامن عشر حيث أعجب الحضور كثيرا بمهنية وموهبة الفنان مستمتعا بكل المعزوفات المقدمة.

وقد أبان الفنان الذي صفق له الجمهور بحرارة عن موهبته بأدائه الرائع. 

و حضر الحفل السفراء المعتمدون بالجزائر العاصمة الممثلون الدبلوماسيون لجمهوريتي تشيكيا و بولونيا و كندا والمملكة المتحدة و النمسا و هولاندا و كذا تركيا و قدموا شكرهم للعازف البولوني على "هذا السفر الرائع".

وأعرب ايفان كلانسكي في ختام أدائه، عن " سعادته" كونه احيا حفلا بالجزائر العاصمة وعن 'الحب" الذي يكنه " للجزائر و شعبها".

من  مواليد 1948 في  العاصمة براغ، باشر الأستاذ ايفان كلانسكي مشوارا بارع و تحصل، منذ سنة 1967 ،على عديد الجوائز الوطنية و الدولية.

ويشرف كلانسكي، اليوم الاثنين، بالمركز الوطني العالي للموسيقى، على ورشة لفائدة طلبة أقسام عليا في البيانو، في اطار تعاون بين كلية الموسيقى و الرقص ببراغ و المركز نفسه الذي يديره عبد القادر بوعزارة.

وتحت رعاية وزارة الثقافة، نظم الحفل الفني على ألة البيانو من  تنشيط ايفان كلانسكي من طرف سفارة جمهورية تشيكيا بالتعاون مع  المسرح الوطني الجزائري.

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عازف البيانو التشيكي إيفان كلانسكي ينشط حفل معزوفات بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 14:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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