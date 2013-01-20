يناير 2970: المغني القبائلي غيلاس أمزال يحيي حفلا فنيا بالعاصمة

الجزائر - أحيا الفنان القبائلي غيلاس أمزال مساء يوم الأحد بالجزائر العاصمة حفلا فنيا ساهرا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2970" أمتع خلاله الحضور بباقة غنائية متنوعة في الطبع القبائلي.

وعلى مدار ساعة ونصف من الزمن تألق الفنان الشاب في تقديم العديد من أغانيه الشبابية العاطفية ك "أسدا لعمر" و"آين آين" و"إيناس إيناس" بالإضافة إلى "أيغار" وسط حضور مميز لفرقة "الأمل" التي قدمت بعض الرقصات القبائلية التقليدية.

كما أدى الفنان أغاني لكبار رموز الأغنية القبائلية كـ "أفافا إينوفا" لإيدير و"تلت أيام" لآيت منقلات و"تركت بلدي" لسليمان عازم بالإضافة إلى "ألو تريسيتي" لمحمد علاوة نالت كثيرا إعجاب جمهور قاعة ابن زيدون.

و قد تميز الحفل أيضا بأداء عدد من الثنائيات رفقة فنانين آخرين في الطبع القبائلي على غرار إيزوران الذي أدى مع الفنان رائعة "اسندو" لإيدير.

و تعود بدايات غيلاس الفنية لعام 2004 وفي رصيده حاليا عدة ألبومات بينها "أسدا لعمر" و"علجية" و"حملاغكم أمنال".