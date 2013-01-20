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يناير 2970: معرض لوحات تشكيلية للفنان كريم سرغوة بدار عبد اللطيف

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 11:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
يناير 2970: معرض لوحات تشكيلية للفنان كريم سرغوة بدار عبد اللطيف

الجزائر- افتتح الفنان التشكيلي كريم سرغوة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة معرضه الموسوم "تراث الاجداد" و هي مجموعة من اللوحات المعاصرة مستوحاة من الرموز البربرية و الإرث الفني الصخري.

و تنظم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي هذا المعرض بفيلا عبد اللطيف في اطار الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2970.

و تهيمن الرموز البربرية و الإفريقية الأعمال التي عرضها الرسام التشكيلي المنتمي إلى حركة "أوشام" التي تستغل العلامة كمادة أولية فنية للوحاتها.

 

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كما عرض كريم سرغوة بعض الأعمال المنجزة على الخشب المسترجع على غرار لوحات مجردة محاطة بمسامير ذهبية أو "الظهور المنحنية" المنجزة على صحائف.

واقترح الفنان نحتين على الخزف و المعدن المسبوك يحملان رموزا تتناول الوشم, إلى جانب نحت مستمد من الشمال الأمريكي مزين بقطع صغيرة من الفسيفساء.

تخرج الفنان كريم سرغوة من مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة حيث يُدرس منذ عدة سنوات كما عرض أعماله بعدة بلادن على غرار المغرب و تونس و إيطاليا و البرتغال و إسبانيا و فرنسا.

و في إطار الاحتفال بيناير, عرض المنظمون فيلم "تاماشاهوت ن سيليانا" (قصة سيليانا), و هو فيلم خيالي من إخراج عزيز شلموني, إضافة إلى عرض موسيقي و شعري من تقديم لويزة آيت غربي و مولود باي و حسان مناصري المرفوقين بالفنانة الكوميدية و المغنية سيليا ولد محند و المغني بلال موهري.

و يتواصل معرض "تراث الاجداد" بفيلا عبد اللطيف إلى غاية 18 يناير.

آخر تعديل على الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 12:12
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يناير 2970: معرض لوحات تشكيلية للفنان كريم سرغوة بدار عبد اللطيف
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 11:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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