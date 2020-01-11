المهرجان الوطني للموسيقى العصرية بوهران : تتويج فرقة ''إيتيسان'' من باتنة

وهران - فازت فرقة "إيتيسان" من باتنة بالجائزة الأولى للنسخة الثامنة عشرة للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية والتي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت بقاعة "المغرب" بوهران بحضور جمهور يتشكل في غالبيته من الشباب.

ونالت الفرقة الموسيقية "إيتيسان" التي تم إنشاؤها منذ 6 سنوات و تضم خمسة عناصر من بينهم اثنان من عازفي ''الغيتارة'' و المغني زكي عصاد، إعجاب الجمهور في الطابع "الشاوي" الممزوج ب ''الروك''.

وعادت الجائزة الثانية للفرقة الموسيقية "أنغام الفوارة" من سطيف، وهي فرقة عمرها 5 سنوات أمتعت الحاضرين هي الأخرى خلال مرورها على الركح بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني من بينها "مقواني وهران مقواني".

إقرأ أيضا: أربع فرق تشارك في افتتاح مهرجان الموسيقى العصرية لوهران

أما الجائزة الثالثة فقد كانت من نصيب فرقة "أحباب الفن الأصيل" لبرج بوعريريج، التي قدمت أغاني في الشعبي العصري والفولكلور النايلي والعاصمي وغيرها.

كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فرقة من تيزي وزو التي تألقت في افتتاح هذه الطبعة بأداء موسيقي جميل وتناغم المجموعة وإتقان الآلات، وفقًا للمختصين.

وشاركت 13 فرقة من 13 ولاية في هذا المهرجان الوطني للموسيقى العصرية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الوزارة الوصية.

وعرف الحفل الختامي حضور رئيس مكتب تطوير المهرجانات بوزارة الشباب والرياضة، طويل مروان، و مدير الثقافة لولاية وهران، قويدر بوزيان، و العديد من إطارات المجتمع المدني، حيث استمتع الحضور بباقة ثرية من الأغاني والفكاهة سيما في تواجد الفكاهي الوهراني "توحة".