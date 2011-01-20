محمد الصالح أونيسي: كاتب كرس 30 عاما من عمره لترقية الثقافة الأمازيغية الشاوية

خنشلة - أفنى محمد الصالح أونيسي أحد أشهر الكتاب الذين أنجبتهم ولاية خنشلة 30 عاما من عمره في إثراء المكتبة الوطنية وتدوين التراث الأمازيغي الشفوي في محاولة منه للحفاظ على هذه الثقافة و ترقيتها تزامنا و اقتراب حلول السنة ال 2970 من التقويم الأمازيغي.

ولد الباحث والكاتب أونيسي عام 1949 بجبال عالي الناس جنوب ولاية خنشلة, و ترعرع في بيئة محافظة متمسكة بتعاليم الإسلام ومعتزة بجذورها الأمازيغية وهي البيئة التي, كما قال في حديث مع واج كان لها "تأثيرها البالغ" في مساره الأدبي و جعلته يكرس ثلاثة عقود من أجل التأريخ للثقافة الأمازيغية بغرض الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة.

وأصدر أونيسي 11 كتابا باللغات الأمازيغية والعربية والفرنسية خلال آخر عشرين عاما ناهيك و ساهم في تنشيط العديد من الحصص الإذاعية التي تهدف الى تعليم النشء الصاعد قواعد وأسس اللغة الأمازيغية الشاوية.

وقد انطلق المشوار الأدبي للكاتب عام 2000 بإصدار كتاب سرد فيه محطات من حياة الفنان الشاوي الراحل عيسى الجرموني رائد الأغنية الأوراسية ونقل من خلاله عشرات الأغاني قبل أن يصدر في عام 2003 قاموسا شاوي/عربي/فرنسي تضمن أزيد من 4 آلاف كلمة وخلال ذات السنة أصدر أيضا ديوان القصة الشعبية الأمازيغية" آموذ نتفوست أن وقذوذ" و كتاب آخر تحت عنوان "كلمات وقواعد اللغة الشاوية".

و في سنة 2004 صدر عن أونيسي كتاب "جذور الموسيقى الأوراسية" أعقبه كتاب آخر للحكم والأمثال والألغاز الأمازيغية و ترجمة له للغة العربية وبعد ثلاثة أعوام ألف كتاب "الأوراس تاريخ وثقافة" وبعدها في عام 2008 ديوان شعر أمازيغي تحت عنوان مطر الخريف "ثامثنا نومنزو" لتتوالى بعدها الإصدارات إلى غاية عام 2015 تاريخ إصدار كتاب أمثال وحكم شعبية من الأوراس الذي شارك به في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية".

بحلول سنة 2018, نال الكاتب تكريما من المحافظة السامية للأمازيغية نظير جهوده لتثمين الموروث الشاوي و التعريف و أصدر خلال نفس السنة "أول رواية تاريخية مكتوبة باللغة الأمازيغية الشاوية" كما قال, بعنوان "أكسل أذ ديهيا" (كسيلة و الكاهنة ديهيا) " موضحا انه حاول من خلالها "تصحيح عدد من المفاهيم التاريخية و كشف حقائق مطموسة".

و يرتقب أن يصدر قريبا لنفس الكاتب مؤلف جديد بعنوان "روائع الأدب الأوراسي" بالموازاة مع انشغاله بتنقيح طبعة جديدة للقاموس الأمازيغي/الفرنسي/العربي الذي سيحتوي هذه المرة على أزيد من 7 آلاف كلمة شاوية سيتعرض بالشرح والتفصيل لمعناها باللغتين العربية والفرنسية.

--مشوار إذاعي حافل لتعليم و تثمين اللغة و الثقافة الأمازيغيتين--

وبالإضافة إلى إصدارات محمد الصالح أونيسي في الأدب فهو ينشط منذ أزيد من 11 عاما, عدة حصص بالإذاعة الوطنية من خنشلة منها حصة "أوثلاي تمازيغت" أو "تكلم بالأمازيغية" التي يستعرض من خلالها قواعد تعليم اللغة الأمازيغية وشرح معاني كلماتها إضافة إلى حصة أدبية تحت عنوان "ثاثليث أن ونزار" أو "قوس قزح"و "لهوا أن وذرار" أو "لحن الجبل" وهي حصة فنية متنوعة يقدم من خلالها أشهر الأغاني الشاوية على مستوى منطقة الأوراس.

و في هذا الصدد أفاد السيد بوبكر قادري الباحث في التراث الأمازيغي ورفيق درب محمد الصالح أنيسي في سبيل توريث الثقافة الأمازيغية للأجيال الصاعدة لوأج بأن "محمد الصالح أونيسي كان له فضل في امتداد الثقافة الأمازيغية وتوسعها من خلال مؤلفاته و الحصص الإذاعية التي ينشطها".

وأضاف بأن الكاتب "كان سباقا في مجال التأريخ للتراث الموسيقي الشاوي" مؤكدا بأنه "ساهم في جمع الكلمة الأوراسية الموجودة في الشعر والأدب الشفوي وبذل قصارى جهده لحمايتها من الاندثار من خلال تنقله الدائم إلى القرى والمداشر للتأكد والتحقق من فحوى ومعنى بعض الكلمات من طرف المتقدمين في السن حتى يوثّق بشكل سليم للثقافة الأمازيغية".