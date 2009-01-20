الطارف: مشاركة مرتقبة لـ 15 ولاية في الطبعة الثالثة لأسبوع التراث الثقافي الأمازيغي

الطارف - ستشارك في الطبعة الثالثة للأسبوع الثقافي للتراث الأمازيغي المرتقب تنظيمه بالطارف في الفترة من 12 إلى 18 يناير في إطار التظاهرات الخاصة بالاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970 ما لا يقل عن 15 ولاية, حسب ما أفاد به يوم الخميس لـ/وأج مدير الثقافة بالولاية عادل صافي.

ويقترح هذا الأسبوع الثقافي, المنظم من طرف المديرية المحلية للثقافة, برنامجا ثريا بالأنشطة والذي سيقدم في وقت واحد بكل من دار الشباب أحمد بتشين والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لويس فرانسواز المسماة بلقاسم مبروكة, حسب ما أوضحه نفس المسؤول الذي أشار إلى أن ولايات كل من تيزي وزو وبجاية وباتنة وعنابة وقسنطينة وغيرها ستكون في الموعد.

وتتضمن هذه التظاهرة الثقافية عديد الأنشطة الحرفية الخاصة بالتراث الأمازيغي, بما في ذلك تقديم أطباق مسكرة و مالحة تبرز العادات والتقاليد في هذا المجال وكتب تتناول مواضيع مختلفة بالأمازيغية و حلي فضية و مرجانية وزيوت عطرية وطبية وكذا منتجات حرفية وغيرها من السلال والفخار والمنسوجات و فني الخط والرسم وذلك على مدار أسبوع بدار الشباب.

وأضاف ذات المصدر بأنه سيتم برسم إحياء السنة الأمازيغية تقديم عروض في الرقص الفلكلوري وأغاني مستمدة من التراث الأمازيغي وذلك من طرف كل من جمعية تيويزي للرقص وباليه تيزي وزو وجمعية تازيري من مروانة (باتنة) وجمعية المسيلة وفرقة العيساوة الدندانية للطارف.

وسينشط فنانون في الأغنية الأمازيغية أمسيات فنية, على غرار الفنان بوعلام شاكر من تيزي وزو و منير مرنيز من ولاية المسيلة, كما تمت الإشارة إليه.

وحسب السيد صافي فإن برنامج التظاهرة يتضمن كذلك ورشات للتنشيط في الرسم والقراءة موجهة للأطفال و تقديم عروض مسرحية وأخرى بهلوانية, فضلا عن إلقاء محاضرات حول التاريخ الرمزي ليناير وللثقافة الأمازيغية ينشطها أساتذة من جامعة الشاذلي بن جديد للطارف.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم برسم هذه التظاهرة الثقافية تنظيم رحلات إلى المواقع التاريخية بهذه الولاية الحدودية, على غرار زاوية "دندان" الواقعة ببلدية البسباس وبرج النام بالدرعان وكذا قصر لالا فاطمة بالعيون وحديقة الحيوانات لبرابطية بمحمية طونغا بالطارف, حسب ما أشار إليه ذات المصدر.