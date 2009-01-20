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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 36 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الجزائر- لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 36 آخرون بجروح جراء وقوع 13 حادث مرور خلال ال24 ساعة الأخيرة بمناطق مختلفة من الوطن, حسب ما أفادت به يوم الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأشار ذات المصدر الى حادث مرور وقع بولاية جيجل إثر انحراف سيارة وسقوطها في البحر بالمكان المسمى المنار الكبير, خلف وفاة امرأة (37 سنة) وطفلة (09 سنوات) واصابة شخص يبلغ من العمر 41 سنة بجروح, مضيفا أن عملية البحث عن طفلين مفقودين في البحر لاتزال متواصلة, حيث جندت مصالح الحماية المدنية 22 غطاسا و زورقين لمسح منطقة البحث.

من جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الاسعافات الأولية ل22 شخصت أصيبوا باختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة بكل من الجزائر العاصمة, سطيف, بومرداس, قسنطينة والبويرة.

وبولاية سطيف, توفيت امرأتان (02) تبلغان من العمر 61 سنة و33 سنة جراء إصابتهما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة داخل منزل بحي معيزة  نورالدين ببلدية سطيف.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:10
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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 36 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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