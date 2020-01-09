أربع فرق تشارك في افتتاح مهرجان الموسيقى العصرية لوهران

وقد أدت فرقة "ألكا" من تيزي وزو باقة من الأغاني من طبوع متنوعة بين الروك و البلوز مرفوقة بعزف ألات عصرية تلتها فرقة "سيلونس ساوند" من البيض، وهي فرقة شابة تكونت سنة2012، وتحصلت على جائزة أحسن فرقة خلال 2014 حيث شاركت في تنشيط افتتاح هذا المهرجان الذي تدوم فعالياته إلى غاية 11 يناير الجاري.
و تحوز فرقة "سيلونس ساوند" على ثلاث فيديو كليب، حيث نال مغنيها مشري ضياء الحق الذي أدي أغنيتي "السلامة" و "شيلوني" إعجاب الجمهور .
أما فرقة "تيجيتانيوم" من الشلف والتي تحمل اسم الحصن القديم "كاستينوم تينجيتانيوم" الذي يعني حصن طنجة فقد أبهجت الجمهور بأغاني جمعت عدة أنواع موسيقية بين الجاز و الراي و الشعبي.
و أضافت فرقة دار الثقافة لتبسة بهجة لهذا المهرجان الذي يعد بالكثير من المتعة الموسيقية في الأيام القادمة حيث تشارك 13 فرقة من 13 ولاية في هذه الطبعة 18 من هذا المهرجان المنظم من طرف مديرية الشباب والرياضة المحلية.
وأفاد المنظمون أنه سيتم تنظيم مسابقة للموسيقى الحديثة تشرف عليها لجنة تحكيم حيث سيتم اختيار ثلاث فرق فائزة.
و قد حضر حفل الافتتاح هذا المهرجان المفتش العام للولاية جيلالي سكينة الذي مثل والي وهران اضافة إلى منتخبين وممثلي اللجنة التحضيرية لدورة الألعاب المتوسطية 2021 و مديرية الشباب والرياضة والمجتمع المدني.