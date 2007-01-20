انطلاق فعاليات مهرجان وهران الوطني للفيلم الجامعي القصير بمشاركة 7 أفلام

وجرى حفل افتتاح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة تحت شعار "الطلبة بين الطموح و الإبداع " بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد حيث ألقى محافظ المهرجان, عليك محمد, كلمة بالمناسبة أبرز فيها أن الأفلام المتأهلة في المنافسة النهائية من المهرجان تم اختيارها من ضمن 21 فيلما شارك بها أصحابها في المرحلة التصفوية .

وقد حضر افتتاح هذا المهرجان المنظم من قبل النادي العلمي الثقافي "السلام" لجامعة وهران 2 العديد من الوجوه المسرحية و السينمائية بمدينة وهران و أساتذة جامعيين و طلبة و ممثلو الجمعيات الثقافية.

وتم في حفل الافتتاح عرض مقطع إشهاري للأفلام المشاركة و شريط فيديو عن مدينة وهران يبرز التطور العمراني الذي عرفته المدينة و المآثر التاريخية التي تزخر و المؤسسات الثقافية و الجامعية و غيرها.

ويتنافس على جوائز هذا المهرجان الذي سيدوم يومين أفلام "الألم" و "الصبر" و "سرعة البديهة" و "صديقتي سمية" و "موسوس" و "تينيسا" و"قف" من إنتاج و إخراج وتصوير طلبة من جامعات وهران و سيدي بلعباس و معسكر و سعيدة و البويرة.

وتتناول هذه الأفلام التي لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة مواضيع مختلفة على غرار المشاكل الزوجية و البطالة و الحياة الجامعية و الانحراف و غيرها.

ويشرف على تقييم هذه الأعمال لجنة تحكيم مشكلة من الممثلة المسرحية و السينمائية فضيلة حشماوي و المسرحي محمد ميهوبي و التي ستعلن يوم غد عن الأفلام المتوجة بالجوائز الثلاثة للمهرجان.

وسيتم أيضا خلال هذه الطبعة تكريم الفنان محمد حزيم الذي ارتبط اسمه بفرقة "بلا حدود" التي اشتهرت بأعمالها الفكاهية.

وستتواصل فعاليات المهرجان غدا في يومها الثاني و الأخير على مستوى المسرح الجهوي لوهران عبد القادر علولة حيث سيحظى الجمهور بمتابعة حفل غنائي و عروض فكاهية و ألعاب سحرية لتختتم التظاهرة بتكريم أصحاب الأفلام المتوجة.