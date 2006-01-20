وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

وستكون الفرق الموسيقية على غرار "تينقيتنيوم" من الشلف و"جيل الساورة" من بشار و"الإخوة عزيز" من تلمسان و"ابن سيان" من باتنة و"بين موسيقى" من تيارت و"قناوي روك" من البيض و"الخلويسات" من البليدة و"أحباب الفن" من برج بوعريريج وفرق أخرى من ولايات سكيكدة وسطيف وتبسة واليزي وتيزي وزو ووهران في واجهة هذا الموعد الثقافي, الذي ستحتضنه طيلة أيام هذه التظاهرة قاعة "المغرب" ابتداء من الظهيرة, حسبما ذكره لـ/وأج/ رئيس مصلحة نشاطات الشباب بالمديرية الولائية للشباب والرياضة.
وصرح الحاج شردودي على هامش الاجتماع التحضيري لهذا الحدث المنظم تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" أن "الجو سيكون احتفاليا وحميميا وشبابيا", مشيرا إلى أن الفرق المشاركة تم انتقاءها بعد مسابقة جهوية.
وأشار الحاج معطي إطار بمديرية الشباب والرياضة, أن المسابقة الخاصة بهذا المهرجان ستشرف عليها لجنة لاختيار الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.