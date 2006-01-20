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وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 19:24     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات

وهران - أكدت 14 فرقة موسيقية قادمة من 14 ولاية من الوطن مشاركتها في الطبعة 18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية, الذي تحتضنه ولاية وهران من 8 إلى 11 يناير الجاري, حسبما أعلنه المنظمون يوم الاثنين.

وستكون الفرق الموسيقية على غرار "تينقيتنيوم" من الشلف و"جيل الساورة" من بشار و"الإخوة عزيز" من تلمسان و"ابن سيان" من باتنة و"بين موسيقى" من تيارت و"قناوي روك" من البيض و"الخلويسات" من البليدة و"أحباب الفن" من برج بوعريريج وفرق أخرى من ولايات سكيكدة وسطيف وتبسة واليزي وتيزي وزو ووهران في واجهة هذا الموعد الثقافي, الذي ستحتضنه طيلة أيام هذه التظاهرة قاعة "المغرب" ابتداء من الظهيرة, حسبما ذكره لـ/وأج/ رئيس مصلحة نشاطات الشباب بالمديرية الولائية للشباب والرياضة.

وصرح الحاج شردودي على هامش الاجتماع التحضيري لهذا الحدث المنظم تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" أن "الجو سيكون احتفاليا وحميميا وشبابيا", مشيرا إلى أن الفرق المشاركة تم انتقاءها بعد مسابقة جهوية.

وأشار الحاج معطي إطار بمديرية الشباب والرياضة, أن المسابقة الخاصة بهذا المهرجان ستشرف عليها لجنة لاختيار الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.

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وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 19:24     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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