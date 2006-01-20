وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

وستكون الفرق الموسيقية على غرار "تينقيتنيوم" من الشلف و"جيل الساورة" من بشار و"الإخوة عزيز" من تلمسان و"ابن سيان" من باتنة و"بين موسيقى" من تيارت و"قناوي روك" من البيض و"الخلويسات" من البليدة و"أحباب الفن" من برج بوعريريج وفرق أخرى من ولايات سكيكدة وسطيف وتبسة واليزي وتيزي وزو ووهران في واجهة هذا الموعد الثقافي, الذي ستحتضنه طيلة أيام هذه التظاهرة قاعة "المغرب" ابتداء من الظهيرة, حسبما ذكره لـ/وأج/ رئيس مصلحة نشاطات الشباب بالمديرية الولائية للشباب والرياضة.