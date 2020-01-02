الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: فؤاد تابهشت من الشلف ينال جائزة "أحسن صورة" للطبعة الثامنة

و قد تمحورت الصورة المتوجة حول عادة "التويزة" فيما عادت جائزة "أحسن معرض متكامل" للمصورة عائشة نواصر من ولاية باتنة بمعرضها المصغر عن العادات و التقاليد على غرار الأكلات التقليدية الشائعة في التراث الجزائري.
أما جائزة "لجنة التحكيم' فنالها المصور سعيد عنقاق من ولاية سكيكدة والتي كانت صورة لرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد وصفت لجنة تحكيم مسابقات هذا الصالون الذي نظمته دار الثقافة مبارك الميلي على مدار يومين الأعمال المشاركة و عددها أزيد من 230 صورة (4 صور لكل مشارك) ب"الجيدة وذات مستوى عالمي" على حد تعبير أحد أعضائها مراد عمراوي الذي أكد بأن هذا الصالون "في تطور من طبعة لأخرى".
كما نوه ذا ت المتحدث بتجاوب المشاركين الذين وصل عددهم هذه السنة إلى 58 مصورا قدموا من عديد ولايات الوطن مع ما تم تقديمه في الندوة التي نظمت أمس الثلاثاء على هامش التظاهرة و تناولت التصوير الفوتوغرافي للمعالم الأثرية والمناظر الطبيعية و كذا فن الإضاءة إلى جانب التطبيق من خلال الورشات الميدانية التي استفاد منها المشاركون.