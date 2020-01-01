جمع ألف كتاب للأطفال من قبل مسرح وهران

وقد تم التبرع بهذه الكتب من قبل المتفرجين والأولياء والأطفال الذين انخرطوا في عملية "كتاب بدلاً من تذكرة" بمبادرة من المسرح الجهوي لوهران بمناسبة العطلة الشتوية، يشير لوأج مراد سنوسي.
وقد تم جمع هذه الكتب من خلال عروض للأطفال المقدمة بالمسرح الجهوي لوهران في إطار تظاهرة "العطلة في المسرح"، كما أشير إليه.
وثمن مدير المسرح الجهوي لوهران هذا "الحصاد الجميل" الذي سيتم قريباً توزيعه بين المكتبتين المذكورتين بالتعاون مع تنسيقية جمعيات قديل التي ساهمت في هذا النشاط الرامي إلى تنمية القراءة عند الصغار.
للتذكير فقد سمحت الطبعة الأولى لهذه العملية في عام 2018 من تدعيم مكتبة مستشفى الأطفال "المنزه" (كناستال) ب 3 ألاف كتاب.
وبخصوص تظاهرة "العطلة في المسرح" فان كل العروض قدمت بشبابيك مغلقة ،يشير المتحدث الذي أبرز أن إنتاجات المسرح الجهوي لوهران عرفت نجاحا كبيرا على غرار "بينوكيو" و"السندباد البحري" و"الأشرار الثلاثة" و"ما أصغر مني".
وسيتم برمجة عروض أخرى من هذه المسرحيات كل ثلاثاء بالمسرح الجهوي لوهران والمؤسسات التربوية في حين سيتم عرض الإنتاج الأخير "السندباد البحري" بالمسرح الوطني بالجزائر العاصمة "محي الدين بشطرزي" في 28 يناير القادم.