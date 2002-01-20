الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: حضور 58 فنانا

ميلة - افتتحت اليوم الثلاثاء بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بمشاركة 58 فنانا ما بين مصورين محترفين وهواة قدموا من عدة ولايات الوطن.

وأوضح مدير دار الثقافة، الجهة المنظمة لهذه التظاهرة، عبد الرزاق بوشناق لـوأج على هامش حفل افتتاح الصالون، أن الجمهور على موعد بداية من اليوم إلى غاية مساء يوم غد الأربعاء مع فن التصوير الفوتوغرافي وأهله القادمين من 35 ولاية من الوطن على غرار عنابة و قسنطينة و بشار وغرداية والجلفة وتيزي وزو وبجاية وتيسمسيلت بالإضافة إلى أخرى.

ويتضمن المعرض الخاص بالمشاركين ما يزيد عن 230 صورة فوتوغرافية بمجموع 4 صور لكل مشارك يحاولون من خلالها ترجمة شعار الطبعة وهو "الصورة، فن وثقافة" والذي تتمحور حوله مسابقة الصالون، بحيث سيتم انتقاء من طرف لجنة تحكيم مختصة أحسن صورة معبرة عن الشعار بالإضافة إلى اختيار أحسن معرض متكامل بالإضافة إلى جائزة خاصة بلجنة التحكيم و ذلك بهدف تحفيز المشاركين أكثر وحثهم على تقديم أفضل ما عندهم في كل مرور لهم عبر طبعات هذا الصالون الوطني.

وأضاف المتحدث بأن عدد المشاركات في هذه الطبعة متقاربة مع العدد المسجل في الطبعة السابقة (55 فنانا) معتبرا الزيادة في هذه الطبعة و لو طفيفة "دليل على الشهرة التي بدأت تكسبها هذه التظاهرة على الصعيد الوطني".

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من جهته، صرح المصور عمارة صالح من غرداية الحاضر بالزي التقليدي لولايته، بأنه يشارك بصوره للمرة الثانية لتقديم الثقافة التي ينتمي إليها مضيفا بأن الأعمال المعروضة في هذه الطبعة فيها نوع من التطور في هذا المجال الفني.

بدوره، اعتبر الفنان الهاوي محمد بدر الدين ربيح من ولاية الجلفة الذي يشارك لأول مرة في هذا الصالون أن "عدد المشاركين وتنوعهم يزيد من فرص الهواة في الاحتراف في هذا المجال الفني و ذلك من خلال الاحتكاك و تبادل الخبرات".

وسينشط في أول يوم من هذه التظاهرة، أساتذة مختصون، ندوة فنية حول موضوع الطبعة، ليكون بعدها المشاركون على موعد مع ورشات ميدانية وتطبيقية في مجال الصورة والإضاءة أولها ورشة ميدانية مساء اليوم حول "تصوير المعالم الأثرية "بالمدينة العتيقة لميلة والثانية مزمعة يوم غد حول "تصوير المناظر الطبيعية" بمحاذاة سد بني هارون، كما سيستفيدون من ورشة تطبيقية خاصة ب" فن الإضاءة في التصوير الفوتوغرافي".

وسيختتم الصالون مساء يوم غد بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز الخاصة بالمسابقات وتكريمهم.