شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

يناير :
- 1 يناير وفاة الكاتب الصحفي خليل رقيق - اسعاد عن عمر ناهز 65 سنة.
- 4 يناير وفاة الشاعر حسين زبرطعي عن عمر ناهز ال 49 سنة
- 7 يناير وفاة المغني هواري منار و اسمه الحقيق هواري مدني عن عمر قارب ال 38 سنة.
- 13 يناير رحيل المخرج مراد بوشوشي عن عمر ناهز 80 سنة.
فبراير :
- 6 فبراير وفاة الشاب عز الدين الشلفي و اسمه الحقيقي بن عودة داوود في سن ال44 سنة.
- 9 فبراير وفاة المسرحي و الممثل السينمائي عبد القادر تاجر عن عمر قارب ال80سنة.
مارس :
- 7 مارس وفاة المخرج مبروك ايت لعمارة في سن ال56 سنة.
ابريل :
-3 ابريل وفاة الفنان التشكيلي نورالدين فروخي عن عمر ناهز ال60 سنة.
- 12 ابريل رحيل الفنان الكوميدي عزيز دقة في سن ال74 سنة.
-13 ابريل وفاة عازف الكمان و المغني الاندلسي امين تيليوا في سن ال36 سنة.
-16ابريل وفاة الكاتب والموسيقي عزيز شواقي في سن ال67 سنة.
-29 ابريل وفاة الممثل مرفوة سماحي في سن ال59 سنة.
مايو :
-21 مايو رحيل الفنان التشكيلي و النحاة ازواو معمر عن عمر قارب ال65 سنة.
يوليو :
-25 يوليو وفاة الفنان ابراهيم بوساحة في سن ال90 سنة.
سبتمبر :
-3 سبتمبر رحيل المطرب الشعبي محمد لعقاب عن عمر ناهز ال 79 سنة.
- 10 سبتمبر رحيل الممثلة فوزية مناصري ( دور حسيبة بن بوعلي في فيلم معركة الجزائر ل جيلو بونتيكورفو) عن عمر يناهز 79 سنة.
-14 سبتمبر وفاة الممثل يوسف مزياني عن سن ال87 سنة.
-17 سبتمبر رحيل المخرج موسى حداد عن عمر ناهز 81 سنة.
-29 سبتمبر وفاة المغني محمد الخامس زغدي في سن ال26 سنة.
اكتوبر :
- 9 اكتوبر رحيل الممثل عبد الكريم بن خرفلة عن عمر يناهز 77 سنة.
- 9 اكتوبر وفاة الممثل محمد جغافلية عن عمر 60 سنة.
- 29 اكتوبر رحيل المغنية القبائلية جميلة عن عمر 89 سنة.
نوفمبر :
-11 نوفمبر وفاة الملحن طارق شيخي احد مؤسسي فرقة "رينا راي" في سن ال67 سنة.
-21 نوفمبر وفاة مغني الشعبي شيخ اليامين (ليامين حايمون) في سن 72 سنة.
ديسمبر :
-13 ديسمبر رحيل المغني و الملحن القبائلي مصباح محند امزيان في سن ال62 سنة.
-14 ديسمبر وفاة الصحافي و الكاتب زرغين سهيل المعروف بسهيل الخالدي عن عمر ناهز 77 سنة.
-16 ديسمبر رحيل المطرب محمد لعماري في سن ال79سنة.
-16 ديسمبر وفاة الفنان التشكيلي محمد عايب عن عمر ناهز ال66 سنة.
-17 ديسمبر وفاة المخرج شريف عقون عن عمر ناهز 68 سنة.