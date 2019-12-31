Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 10:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 122 مرات
شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

الجزائر- عرفت السنة المنتهية 2019 رحيل العديد من الوجوه الفنية التي كان لها اسهام في الحياة الثقافية الجزائرية بعضها بعد مشوار طويل و اخرون  تركوا  أعمال غير مكتملة.

 

يناير :

      - 1 يناير وفاة   الكاتب الصحفي خليل رقيق  - اسعاد عن عمر ناهز 65 سنة.

      - 4 يناير وفاة الشاعر حسين زبرطعي عن عمر ناهز ال 49 سنة

      - 7 يناير وفاة المغني هواري منار و اسمه الحقيق هواري مدني عن عمر قارب ال 38 سنة.

      - 13 يناير رحيل المخرج مراد بوشوشي عن عمر ناهز 80 سنة.

 

فبراير :

      -  6 فبراير وفاة الشاب عز الدين الشلفي و اسمه الحقيقي  بن عودة داوود في سن ال44 سنة.

      -  9  فبراير وفاة المسرحي و الممثل السينمائي عبد القادر تاجر عن عمر قارب ال80سنة.

 

مارس  :

      - 7 مارس  وفاة المخرج مبروك ايت لعمارة في سن ال56 سنة.

 

ابريل :

 

      -3 ابريل  وفاة  الفنان التشكيلي  نورالدين فروخي عن عمر ناهز ال60 سنة.

      - 12 ابريل رحيل الفنان الكوميدي عزيز دقة في سن ال74 سنة.

      -13  ابريل وفاة عازف الكمان و المغني الاندلسي امين تيليوا  في سن ال36 سنة.

      -16ابريل وفاة الكاتب والموسيقي عزيز شواقي في سن ال67 سنة.

      -29  ابريل  وفاة الممثل مرفوة سماحي في سن ال59 سنة.

 

مايو :

      -21 مايو رحيل الفنان التشكيلي و النحاة ازواو معمر عن عمر قارب ال65 سنة.

 

يوليو :

      -25 يوليو وفاة الفنان ابراهيم بوساحة في سن ال90 سنة.

 

سبتمبر :

     -3 سبتمبر رحيل المطرب الشعبي محمد لعقاب عن عمر ناهز ال 79 سنة.

     - 10 سبتمبر رحيل الممثلة فوزية مناصري ( دور حسيبة بن بوعلي في فيلم معركة الجزائر ل جيلو بونتيكورفو)  عن عمر يناهز 79 سنة.

      -14 سبتمبر وفاة الممثل يوسف مزياني عن سن ال87 سنة.

     -17 سبتمبر رحيل المخرج موسى حداد عن عمر ناهز 81 سنة.

     -29 سبتمبر وفاة المغني محمد  الخامس زغدي في سن ال26 سنة.

 

اكتوبر :

 

- 9 اكتوبر رحيل الممثل عبد الكريم بن خرفلة عن عمر  يناهز 77 سنة.

- 9 اكتوبر وفاة الممثل محمد جغافلية عن عمر 60 سنة.

- 29 اكتوبر رحيل المغنية القبائلية جميلة عن عمر 89 سنة. 

                   

نوفمبر :

      -11 نوفمبر وفاة الملحن طارق شيخي احد مؤسسي فرقة "رينا راي" في سن ال67 سنة.

      -21 نوفمبر وفاة مغني الشعبي شيخ اليامين (ليامين حايمون) في سن 72 سنة.

 

ديسمبر :

      -13 ديسمبر رحيل المغني و الملحن القبائلي مصباح محند امزيان  في سن ال62 سنة.

      -14 ديسمبر وفاة الصحافي و الكاتب زرغين سهيل المعروف بسهيل الخالدي عن عمر ناهز 77 سنة.

      -16 ديسمبر رحيل المطرب محمد لعماري في سن ال79سنة.

      -16 ديسمبر وفاة الفنان التشكيلي محمد عايب عن عمر ناهز ال66 سنة.

      -17 ديسمبر وفاة المخرج شريف عقون عن عمر ناهز 68 سنة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 12:13
كلـمات مفتـاحيــة :
شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 10:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 122 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.02

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: فؤاد تابهشت من الشلف ينال جائزة "أحسن صورة"…

20.01.02

سطيف: تعرض 20 شخصا بعدة بلديات لحالات تسمم غذائي

20.01.01

إلقاء القبض على إرهابي ثالث بسكيكدة

20.01.01

نحو تفعيل نظام "سيربالاك" في شعبة البطاطا

20.01.01

السودان: 41 قتيلا خلال 3 أيام من الاقتتال القبلي في دارفور

20.01.01

دراجات/ الجزائر: تعيين حكيم حمزة مدربا جديدا للمنتخب الوطني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي

19.12.30

اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني للنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه

19.12.31

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي

19.12.30

اتفاقية بين الديوان الوطني لتغذية الدواجن والمجلس المهني للشعبة لدعم المربين

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية