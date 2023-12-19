الصالون الوطني للكتاب بسكيكدة: 10 دور نشر تعرض عناوين في تخصصات فكرية وعلمية

سكيكدة - تعرض 10 دور نشر عناوين متنوعة في تخصصات فكرية وعلمية وذلك في الصالون الوطني للكتاب في طبعته الأولى بسكيكدة الذي افتتح اليوم الأحد برواق المعارض بقصر الثقافة بوسط المدينة.

وأوضح مدير قصر الثقافة نور الدين بودماغ، لوأج، على هامش حفل الافتتاح أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة بمبادرة من ذات المؤسسة هو نشر المطالعة في أوساط المواطنين و جعلها فرصة أمام الطلبة و التلاميذ لاقتناء الكتب و التعرف على آخر المستجدات في مختلف المجالات العلمية التي ستساعدهم في مسارهم الدراسي.

و أضاف المتحدث أن هذا الصالون الذي سيتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، يقترح على الزوار عدة عناوين في مختلف المجالات الفكرية و العلمية و الثقافية و الدينية و قصص للأطفال.

و قد توافد مواطنون بشكل لافت على هذه التظاهرة فور افتتاحها حيث صرح بعضهم لوأج أنهم منذ بداية السنة الدراسية و هم ينتظرون هذه الفرصة ليتسنى لهم اقتناء الكتب التي يحتاجونها خصوصا بالنسبة المتمدرسين منهم.

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ومن بين العناوين الجديدة المعروضة في هذا الصالون كتاب بعنوان "الإدارة" من تأليف سامية جفال من سكيكدة تتناول فيه الحياة اليومية للأساتذة و التلاميذ و المدير في المؤسسات التربوية و كيفية تعامل هذا الأخير مع المشاكل التي تواجه الطلبة و ذلك في قالب قصصي سردي يحمل في طياته حلولا جذرية لكل الاختلالات على حد تعبيرها.

للإشارة يشارك في هذا الصالون 10 عارضين قدموا من الجزائر العاصمة وباتنة وسطيف وسكيكدة و وهران وغرداية و العلمة (سطيف) والذين عبروا عن ارتياحهم لوتيرة الإقبال على هذه التظاهرة في يومها الأول.