Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصالون الوطني للكتاب بسكيكدة: 10 دور نشر تعرض عناوين في تخصصات فكرية وعلمية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 16:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات
الصالون الوطني للكتاب بسكيكدة: 10 دور نشر تعرض عناوين في تخصصات فكرية وعلمية

سكيكدة - تعرض 10 دور نشر عناوين متنوعة في تخصصات فكرية وعلمية وذلك في الصالون الوطني للكتاب في طبعته الأولى بسكيكدة الذي افتتح اليوم الأحد برواق المعارض بقصر الثقافة بوسط المدينة.

وأوضح مدير قصر الثقافة نور الدين بودماغ، لوأج، على هامش حفل الافتتاح أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة بمبادرة من ذات المؤسسة هو نشر المطالعة في أوساط المواطنين و جعلها فرصة أمام الطلبة و التلاميذ لاقتناء الكتب و التعرف على آخر المستجدات في مختلف المجالات العلمية التي ستساعدهم في مسارهم الدراسي.

و أضاف المتحدث أن هذا الصالون الذي سيتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، يقترح على الزوار عدة عناوين في مختلف المجالات الفكرية و العلمية و الثقافية و الدينية و قصص للأطفال.

و قد توافد مواطنون بشكل لافت على هذه التظاهرة فور افتتاحها حيث صرح بعضهم لوأج أنهم منذ بداية السنة الدراسية و هم ينتظرون هذه الفرصة ليتسنى لهم اقتناء الكتب التي يحتاجونها خصوصا بالنسبة المتمدرسين منهم.

إقرأ أيضا :  الصالون الوطني للكتاب بتلمسان: تسجيل أزيد من 15 ألف زائر

ومن بين العناوين الجديدة المعروضة في هذا الصالون كتاب بعنوان "الإدارة" من تأليف سامية جفال من سكيكدة تتناول فيه الحياة اليومية للأساتذة و التلاميذ و المدير في المؤسسات التربوية و كيفية تعامل هذا الأخير مع المشاكل التي تواجه الطلبة و ذلك في قالب قصصي سردي يحمل في طياته حلولا جذرية لكل الاختلالات على حد تعبيرها.

للإشارة يشارك في هذا الصالون 10 عارضين قدموا من الجزائر العاصمة وباتنة وسطيف وسكيكدة و وهران وغرداية و العلمة (سطيف) والذين عبروا عن ارتياحهم لوتيرة الإقبال على هذه التظاهرة في يومها الأول.

آخر تعديل على الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 16:36
كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الوطني للكتاب بسكيكدة: 10 دور نشر تعرض عناوين في تخصصات فكرية وعلمية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 16:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.29

كرة اليد/كأس إفريقيا-2020: المنتخب الجزائري ينهزم أمام هولندا (26-28) وينهي الدورة في…

19.12.29

خدمات مينائية: توقيع اتفاقية للتصنيع المحلي للتجهيزات الموجهة للموانئ

19.12.29

تخرج الدفعة ال 36 للمعهد الجزائري التونسي للإقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة

19.12.29

سعيدة: إيداع رئيس بلدية سيدي اعمر وعضوين آخرين الحبس المؤقت بتهمة الفساد

19.12.29

كأس الجزائر (الدور ال32): تأهل اتحاد بسكرة على حساب نصر الفجوج (2-1)

19.12.29

اتصالات الجزائر: نحو ضمان أفضل الخدمات في 2020 ومضاعفة رقم الأعمال في ظرف 4 سنوات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.26

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

19.12.24

طي ملف "عدل 1" والشروع في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ في 2019

19.12.27

الجزائر-الصين: مخطط تنمية على المدى البعيد للاستفادة من طريق الحرير الجديد

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين