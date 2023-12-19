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المهرجان الوطني للفنون التشكيلية: مشاركة 44 فنانا تشكيليا من عديد الولايات في معرض الافتتاح

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 16:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات
المهرجان الوطني للفنون التشكيلية: مشاركة 44 فنانا تشكيليا من عديد الولايات في معرض الافتتاح

بسكرة -يشارك 44 فنانا وفنانة تشكيلية من مختلف جهات البلاد في فعاليات المهرجان الوطني للفنون التشكيلية التي انطلقت يوم السبت فعالياته بدار الشباب "محمد بومدين" بأولاد جلال بولاية بسكرة.

وقد تميز المهرجان الذي أخذ في هذه النسخة  الثانية شعار "الجزائر وطن يجمعنا " حسب المشرفين عليه بمشاركة واسعة لنوادي فنية وفنانين تشكيليين محترفين قدموا من 24 ولاية من مختلف ربوع الوطن لعرض لوحاتهم الفنية بأروقة دار الشباب تتضمن ابداعات في مختلف المضامين الرمزية والواقعية.

وإستنادا لعبد الحليم بدري مدير دار الشباب "محمد بومدينّ"  فإن هذه التظاهرة -التي تهدف الى ايجاد بيئة تثقيفية وتفعيل المشهد الثقافي بالمنطقة لتعريف الجمهور المحلي بابداعات الفنانين الجزائريين - تتضمن برنامجا يشمل الى جانب معرض اللوحات الفنية المقام ببهو الدار كذلك ورشات للرسم ومسابقات بين المشاركين وجملة من الانشطة السياحية والترفيهية.

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ومن المرتقب أن تستمر هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية النشاطات الثقافية بدار الشباب محمد بومدين باولاد جلال بالتنسيق مع جمعية الهواء الطلق والترفية الاجتماعي بأولاد جلال ومديرية الشباب والرياضة بولاية بسكرة الى 30  من الشهر الجاري.

آخر تعديل على السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 18:02
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المهرجان الوطني للفنون التشكيلية: مشاركة 44 فنانا تشكيليا من عديد الولايات في معرض الافتتاح
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 16:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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