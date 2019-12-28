أسبوع من الأنشطة الثقافية

الجزائر- هيمنت فعاليات مسرح الأطفال على المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم و الذي تزامن مع العطلة المدرسية الشتوية الى جانب أنشطة أخرى تتعلق بالتصوير الفني و السينما والرقص والشعر وأيضا ندوات فكرية.

- انطلقت يوم الأحد بالمبنى الجديد لدار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر فعاليات الطبعة ال 23 للأيام الوطنية لمسرح الطفل بمشاركة ستة فرق و تنظم على هامش العروض المسرحية, أبواب مفتوحة على الورشات المختلفة لدار الثقافة و معارض.

- نظمت الجمعية الثقافية "الأمل" لوهران السبت بمعهد الموسيقى "أحمد وهبي" العديد من الأنشطة تحت شعار "المسرح في كل مكان وزمان" تواصلت على مدار أسبوع بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 43 لتأسيسها عرض خلاله مسرحيات أنتجتها الجمعية.

افتتحت السبت بدار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة, انشطت مسرحية بمشاركة عشر فرق فنية مسرحية محلية وأخرى من ولايات بسكرة والبليدة وبومرداس عرضت عدة اعمال فنية خاصة بالأطفال.

- تم منذ بداية العام الجاري بولاية ميلة استرجاع مجموعه 782 قطعة من الممتلكات الثقافية أغلبها قطع نقدية و ذلك بفضل العمليات قامت بها مصالح أمن الولاية في مجال حماية التراث الثقافي و ايدعت القطع بالمتاحف الوطنية.

-تم السبت بفيلا عبد اللطيف بالجزائر العاصمة تدشن معرض تصويري بعنوان "ملتقى الفنين" "ملتقى الفنين" تقى الفنين", يجمع بين التراث الثقافي والطبيعي للجزائر من خلال أعمال كلا من المصور محمد فؤاد بلقاسم والفنانة التشكيلية أسماء حمزة.

- تمت برمجة خمسة أعمال مسرحية موجهة للصغار ضمن "أيام مسرح الطفل" التي انطلقت فعالياتها السبت بالمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم و تتواصل لغاية 28 ديسمبر الجاري بمشاركة ثلاث جمعيات مسرحية من ولايتي مستغانم ووهران.

- أدرج عرض أكثر من 20 فيلما قصيرا وأفلام الهاتف المحمول وأخرى وثائقية ضمن تظاهرة "توات-سينما" في طبعتها الخامسة التي انطلقت فعالياتها الخميس بسينما ''الأفراح'' بمدينة أدرار.

-انطلقت الأحد بدار الثقافة "كاتب ياسين" لسيدي بلعباس فعاليات الطبعة الرابعة للأيام الوطنية للرقص المعاصر بمشاركة 11 فرقة و التي تهدف إلى التعريف بالرقص المعاصر وترقيته من قبل الشباب الجزائري وكذا اكتشاف وتكوين المواهب الشابة.

- احتضنت السبت دار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان لمدة يومين فعاليات الملتقى الوطني الثاني للشعر الذي ينظمه نادي الشعراء "سيدي بومدين شعيب" بمشاركة زهاء خمسين شاعرا و شاعرة من عدة ولايات.

-دعا الأحد المشاركون في ختام فعاليات الملتقى الوطني السادس عشر "بسكرة عبر التاريخ" بقاعة الفكر والأدب بعاصمة الزيبان إلى "وضع خريطة للموروث الشعبي الأدبي الوطني" والتنسيق مع مراكز البحوث لجمع الموروث الثقافي الأدبي الوطني من خلال رسائل التخرج والبحوث .

- افتتحت الأحد بدار الثقافة "علي زعموم" بالبويرة الطبعة الثانية لمهرجان المسرح المدرسي بمشاركة عدة جمعيات ثقافية و مؤسسات مدرسية.