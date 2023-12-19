السينما في 2019: بصمة المخرجين الشباب

وتؤكد هذه الأعمال التي تبنها هؤلاء الشباب منح نظرة شبابية للسينما في الجزائر كما لقيت هذه الأعمال استلطاف من النقاد و تتويج في المحافل السينمائية الدولية .فبعد نجاح فيلمه الوثائق الطويل الأول "في راسي روبوان" عاد المخرج الشاب حسان فرحاني للواجهة هذه السنة بفيلم جديد "143 شارع الصحراء" و هو عبارة عن بورتري مثير للاهتمام لامرأة تملك مطعما صغيرا في ملتقى طرق بالصحراء الجزائرية.
و قد تحصل هذا الشريط في عرضه الأولي العالمي بمهرجان لوكارنو على جائزة أحسن مخرج صاعد" و أيضا جائزة" أحسن مخرج صاعد .وتوج الفيلم ايضا بالجزائر و تونس و كوريا الجنوبية و في مصر خلال هذه السنة
و قدم المخرج الشاب أمين سيدي بومدين الذي اشتهر بشريطين قصيرين هما " غدا الجزائر ؟"و "الجزيرة "هذه السنة فيلمه الروائي الطويل الأول "ابو ليلى" الذي دخل المنافسة في قرابة الثلاثين مهرجانا دوليا و تحصل على "جائزة "أحسن فيلم New Wave" "في المهرجان الأوروبي للفيلم باشبيليا (اسبانيا) و أيضا جائزة النقد بسينماد (فرنسا).
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كما فاز الممثل و المخرج الياس سالم الذي ادى دول البطولة في هذا الفيلم "بالتانيت الذهبي" لأحسن أداء رجالي في الدورة الأخيرة من أيام قرطاج السينمائية بتونس.
و من بين الأعمال الشابة الأخرى التي تألقت فيلم "بابيشا" للمخرجة منية مدور حيث شارك هذا الفيلم في فئة "أسبوع النقد "في مهرجان "كان" السينمائي الاخير بفرنسا.
و عرض أيضا في أكثر من عشرة مهرجانات سينمائية عبر العالم على غرار فرنسا و بلجيكا و تونس و غيرها.
فالي جانب المواهب الشابة التي عززت مكانتها في الفن السابع عاد السينمائي المدهش صاحب الأعمال المثيرة حميد بن عمرة في 2019 بمولود جديد "تايم لايف" الذي شارك في مهرجانات بروسيا و الولايات المتحدة . كما أنتج المخرج المخضرم مرزاق علواش فيلما جديدا بعنوان " مناظر الخريف" وهو فيلم روائي طويل اعتبره البعض بوليسي .
و أنتج أيضا المخرج علواش فيلم اخر بعنوان "الريح الرباني " الذي عرض في ألمانيا .
جمهور متعطش لمشاهدة الافلام
و لم تعرض الأفلام المذكورة المنتجة في 2019 بالجزائر باستثناء فيلمي "مناظر الخريف" و"143 شارع الصحراء" اللذين قدم في إطار الطبعة الأخيرة من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر (فيكا).
و علاوة على إلغاء مهرجاني الفيلم العربي لوهران و الفيلم المتوسطي لعنابة عانت هذه الأعمال الجديدة من غياب كامل للتوزيع في الجزائر رغم الاقبال المؤكد للجمهور على القاعات و حضور عروض الأفلام التجارية الأجنبية الجديدة .
و من بين الاكتشافات الجديدة الأخرى لسنة 2019 المخرجة مريم عاشور بوعكاز التي قدمت وثائقي بعنوان "نار" الذي عرض مرة واحدة بمناسبة الطبعة العاشرة من الفيكا.
و تأسف فاعلون في المجال السينمائي لحرمان الجمهور من مشاهدة صور عن الجزائر التقطت من طرف جزائريين منها فيلم الخير زيداني كاتب و مخرج "نايس فري نايس "و فيلم محمد بن عبد الله "اقول كل شئ لله" رغم النجاح الذي عرفه العملان السينمائيان في المحافل الدولية.