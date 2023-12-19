أدرار: أكثر من 20 فيلما قصيرا في برنامج تظاهرة "توات سينما"

أدرار - أدرج عرض أكثر من 20 فيلما قصيرا وأفلام الهاتف المحمول وأخرى وثائقية ضمن تظاهرة "توات-سينما" في طبعتها الخامسة التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس بسينما ''الأفراح'' بمدينة أدرار.

و تهدف التظاهرة التي تنظم بالتنسيق مع تعاونية "أصيل "للثقافة والفنون (26-29 ديسمبر) إلى ترقية و تعزيز الفعل الثقافي سيما في أوساط الشباب الهواة من خلال هذه المحطة التي أصبحت موعدا ثقافيا قارا بالولاية يجمع هواة الفيلم القصير من مختلف جهات الوطن ، مثلما أشار إليه مدير دار الثقافة بن حمو عبد القادر.

وتشرف على تقييم أعمال المشاركين لجنة تحكيم تتشكل من مخرجين سينمائيين، مثلما أوضح رئيس لجنة الإعلام بالتعاونية دليل أحمد.

ويتميز جديد هذه الطبعة من " توات- سينما" بإدراج مسابقة سينما "الموبايل" للتعريف بالتطور الحاصل في مجال توظيف التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الإتصال في صناعة السينما و الفيلم القصير بشكل خاص، حيث ستشارك منها 9 أفلام قصيرة من هذا الصنف، حسب المنظمين.

و برمجت ورشات تكوينية يتلقى فيها 30 متربصا تكوينا متخصصا في كتابة و إخراج الفيلم الوثائقي من سينما الواقع و في تقنيات الصورة و الصوت في الفيلم الروائي إلى جانب ورشة حول أفلام الرسوم المتحركة.

وعرض في حفل الافتتاح الفيلم الوثائقي "تادلس مدينة الألفيات'' للمخرج صالح بوفلاح من ولاية تيبازة بحضور عديد المختصين و المهتمين و هواة الفن السابع.

و تميزت مراسم افتتاح هذا الموعد الثقافي الذي حظرته السلطات المحلية بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح فقيد الوطن المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.