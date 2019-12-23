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عرض مسرحية "سين-ايني", كوميديا تراجيدية تسلط الضوء على لبس قائم بين نظرتين حول حياة الانسان

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
عرض مسرحية &quot;سين-ايني&quot;, كوميديا تراجيدية تسلط الضوء على لبس قائم بين نظرتين حول حياة الانسان

الجزائر- تم مساء أمس الأحد بالجزائر العاصمة عرض مسرحية " سين-ايني" ( هذين الاثنين), كوميديا تراجيدية, تطرقت الى مواجهة بين نظرتين مختلفتين للحياة واحدة في عالم الأشياء و الأخرى في عالم الأفكار.

و قد اخرج هذا العرض الذي احتضنه مسرح محي الدين بشطارزي في اطار الايام الوطنية الأولى للمسرح الأمازيغي بالجزائر العاصمة,صادق يوسفي باقتباس عن الراحل عبد الله موحيا (محند أو يحيى) (1950-2004) من نص " المهاجرون" للبولوني سلافومير مروزيك (1930-2013) .

و على مدار 65 دقيقة من الزمن,  أدار المتخاصمان المجبرين على التعايش معا داخل قبو بعمارة بباريس لتقاسم الايجار, بطريقة متفوقة حديثا مبهما من طرف يا الله محمند ويدر في دور " المثقف" و أوزين رحموني في دور "العامل".

ففي الوقت الذي يحاول أحدهما تطوير نظرته حول مكانة المثقف في تطوير المجتمع, يتذكر الاخر مختلف الشرائح التي تملأ يوميات الناس بقريته مع مواصلة التفكير في كيفية جمع المال و العودة الى قريته لبناء مصنعه.

و كان المثقف الذي كان كاتبا يرغب في تأليف كتابا حول حياة العمال المهاجرين على غرار وضعيته, يتمتع بصفة لاجئ سياسي و هو الأمر الذي لم يهضمه الأخر حيث أحس أنه خدع.

و وسط سينوغرافيا وظيفية, أدى الكوميديان النص على أحسن وجه على أنغام موسيقى من التراث على غرار سليمان عزام و الفرق الفلكلورية القبائلية.

و قد صفق الجمهور مطولا للممثلين نظير أدائهما حيث أمتعا الحضور من خلال عرض" سين-ايني" الذي أشرفت على تقديمه جمعية " ماكاهو" و جمعية " ايمغلي" لدار الشباب ايفرحونن (تيزي وزو).

و تختتم الأيام الوطنية الأولى للمسرح الأمازيغي للجزائر العاصمة بمشاركة فرق جاءت من الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية اليوم الاثنين بتقديم عرض " أدولان أدولان" للمسرح الوطني الجزائري.

آخر تعديل على الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 18:32
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عرض مسرحية "سين-ايني", كوميديا تراجيدية تسلط الضوء على لبس قائم بين نظرتين حول حياة الانسان
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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