عنابة: عودة تظاهرة "أبي خدني إلى المسرح" وسط إقبال لافت للأطفال

عنابة - عادت من جديد تظاهرة " أبي خذني إلى المسرح " التي ينظمها المسرح الجهوي عز الدين مجوبي لعنابة بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات وسط حضور لافت للأطفال رفقة أوليائهم, حسب ما لوحظ يوم الأحد.

وبمزيج من الألوان و الأزياء الطريفة التي تقترحها فرقة "عمو رفيق" للتنشيط والألعاب البهلوانية صنع الأطفال بعد ظهر اليوم أجواء مميزة بالمسرح الجهوي للمدينة الذي فتح أبوابه بالمناسبة من خلال برنامج ثقافي وترفيهي متنوع يجمع بين العروض المسرحية والألعاب التنشيطية الموجهة للطفل .

وكان الموعد مع صديق الأطفال الفكاهي "عمو رفيق" من ولاية عنابة بعروض فكاهية تحمل رسائل تربوية هادفة تجمع بين القيم الأخلاقية و الثقافة البيئية اندمج فيها الأطفال بمشاركة بعضهم في التداول بين فترة وأخرى على خشبة المسرح للمشاركة مباشرة في حركات العرض الترفيهي تجاوب معها باقي الحضور من الصغار والأولياء بتصفيقات حارة تخللتها مقاطع غنائية جميلة .

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و كانت المناسبة فرصة لتكريم أرواح رجال ونساء المسرح الجهوي لعنابة الذين صنعوا مآثر الفن الرابع بإبداعاتهم و إنجازاتهم الفنية على غرار الراحلة سكينة غريو " صونيا " و عز الدين مجوبي و ميميش و كمال كربوز وتعريف جمهور الصغار بإنجازاتهم وإبداعاتهم المسرحية .

وتتواصل تظاهرة " أبي خذني إلى المسرح " على مدار عشرة أيام بتقديم عروض مسرحية وأخرى ترفيهية تنشطها فرق لمسرح الطفل من عنابة وقسنطينة وباتنة وخنشلة وأم البواقى و قسنطينة و قالمة والجزائر العاصمة .

وسيكتشف الأطفال خلال هذه التظاهرة عروضا بعنوان " مغامرات سيمو " للجمعية الثقافية " قيس " لولاية باتنة و مسرحية " ساعي البريد " لجمعية ثقافية من وهران إلى جانب عرض للعرائس بعنوان " عالم الدمى " لجمعية ثقافية من ولاية تبسة .

كما تتضمن فعاليات هذه التظاهرة الفنية والثقافية الخاصة بالأطفال عروضا ترفيهية للعرائس للفنان عبد الرحمان كرماج من الجزائر العاصمة و تقديم مسرحية " شمس وعروس" للمسرح الجهوي لأم البواقي و " الكوخ المهجور " للتعاونية الثقافية لمدينة العلمة (سطيف) بالإضافة إلى " صياد العسل " للمسرح الجهوي لسكيكدة.

وتنظم تظاهرة " أبي خذني إلى المسرح " من طرف المسرح الجهوي لعنابة و ذلك بقاعة العروض لذات المسرح.