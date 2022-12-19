المسابقة الوطنية للمنشط المبدع بالبليدة: مشاركة أكثر من 120 متنافس

البليدة - يشارك أكثر من 120 متنافس على المراتب الثلاثة الأولى في المسابقة الوطنية للمنشط المبدع "الميكروفون الذهبي" التي انطلقت يوم الأحد بالبليدة, حسبما علم من القائمين عليها.

فعلى مستوى المركز الثقافي لأولاد يعيش, انطلقت اليوم منافسات هذه المسابقة الوطنية بمشاركة 120 شاب وشابة وكذا أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 7 و 13 سنة ممثلين ل36 ولاية عبر الوطن على غرار قسنطينة و غرداية و الطارف و بسكرة و جيجل و تيزي وزو و الجزائر العاصمة و تلمسان و كذا البليدة.

وبحسب ما أفادت به لـ/وأج جازية زاوي, رئيسة مصلحة نشاطات الشباب بمديرية الشباب و الرياضة -الجهة المنظمة للتظاهرة بالتنسيق مع الجمعية الثقافية للتبادل الشباني و السياحة ببوقرة- فان هذه المسابقة في طبعتها الثانية تهدف إلى "تشجيع روح المبادرة و الإبداع عند الشباب كما ستشكل الجسر الذي سيتم من خلاله انشاء أكاديمية للتنشيط مستقبلا".

كما ترمي هذه المسابقة التي تحظى باهتمام كبير من طرف الشباب و كذا الأطفال المحبين لمهنة التنشيط, إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال التنشيط التي ستوكل لها مهمة إحياء و تنشيط مختلف التظاهرات التي ستحتضنها ولاياتهم مستقبلا خاصة و أن أغلبية ولايات الوطن بما فيها ولاية البليدة تسجل نقصا في هذا المجال, تضيف المتحدثة.

ويشرف على هذه المسابقة لجنة تحكيم تضم مختصين في التقديم و التنشيط و على غرار كل من المنشط جلال شندالي والمنشطة بالإذاعة الوطنية القناة الأولى زبيدة محجوبي و كذا المنشط بالتلفزيون الجزائري, محسن بوزطيط.

وبحسب ما صرح به ل/وأج أعضاء لجنة التحكيم, سيتم تقييم المشاركين وفقا لمدى تمكنهم من اللغة و مخارج الحروف وكذا الإرتجال وسرعة البديهة بالإضافة إلى تقييم ثقافتهم العامة و طريقة تنقلهم و حركتهم على الخشبة فضلا عن معيار الكاريزما (الشخصية الجذابة) و الحضور.

وبحسب القائمين على هذه المسابقة التي ستختتم سهرة غد الاثنين, سيتم تتويج الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 35 سنة و كذا فئة الأطفال ما بين 7 و 14 سنة مع العلم أن أغلبية المشاركين تراوحت أعمارهم ما بين 18 و 25 سنة, تقول السيدة زاوي.

للإشارة, سيتم على هامش هذه المسابقة تنظيم ورشات تكوينية للمشاركين حول تقنيات التنشيط بالإضافة إلى برمجة زيارة ميدانية لمقر التلفزيون الجزائري "الأرضية الثالثة".