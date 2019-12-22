تلمسان: انطلاق الطبعة الخامسة لأيام البراعم الشتوية وسط إقبال معتبر للأطفال

تلمسان - انطلقت يوم الأحد بدار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان, الطبعة الخامسة لأيام البراعم الشتوية وسط إقبال معتبر للأطفال و أوليائهم.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة المنظمة من طرف ذات المؤسسة الثقافية إلى غاية 26 ديسمبر الجاري, بتنظيم ورشة للألعاب الترفيهية الخاصة بتنمية الذكاء من أجل السماح للأطفال بالترفيه واكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا عروض للبهلوان.

كما تم تقديم عرض مسرحي بعنوان "حكايات وعبر" لتعاونية "الفرجة" للأعمال الفنية لتلمسان, تضمنت قصص و حكايات حول مواضيع تتعلق خصوصا بالدراسة و البيئة مرفوقة بأغاني بهدف ربط الأطفال بهذه القصص و دفعهم لاستخلاص العبر منها.

و ستعرف هذه الطبعة التي تتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية إقامة العديد من الورشات الخاصة بالرسم و الموسيقى و المسرح و المطالعة و الخط العربي و الأشغال اليدوية إلى جانب تقديم عروض مسرحية و ألعاب خاصة بالأطفال, كما أبرزه لـ/وأج/ المكلف بالإعلام بدار الثقافة, محمد توتاي.

ويشارك في هذه التظاهرة عدد من الجمعيات التي تنشط في مسرح الطفل من تلمسان و ولايات أخرى على غرار "الفرجة" و" شموع" لتلمسان و" أبناء الأخوين" للغزوات و" الإشراق الثقافي والفني" لمغنية و"هالة للإبداع " من الجزائر العاصمة و"روافد الفن والمسرح" من بشار و"الفرجة" من بومرداس استنادا لذات المصدر.

وقد برمجت للأطفال عروض مسرحية على مستوى القاعة الكبرى لدار الثقافة "عبد القادر علولة" و كذا مسرح الهواء الطلق ببلدية تلمسان.