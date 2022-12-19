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ورقلة:  10 فرق فنية تنشط الأيام الشتوية لمسرح الطفل 

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 09:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
ورقلة:  10 فرق فنية تنشط الأيام الشتوية لمسرح الطفل 

ورقلة - تنشط نحو عشر فرق فنية تظاهرة "الأيام الشتوية لمسرح الطفل" التي افتتحت فعالياتها مساء يوم السبت بدار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة، حسبما لوحظ.

وتقترح هذه الفرق المسرحية محلية وأخرى من ولايات بسكرة والبليدة وبومرداس وسطيف باقة من العروض الترفيهية والمسرحية المتنوعة الموجهة للجمهور الصغير، على غرار

"الطفل الواعي" و"مغامرات ميمي ومومو" و"العصفور المغرور" و"أحضان الطبيعة" و"كنز بلادي"، حسب المنظمين.

وتميزت مشاهد افتتاح هذا الحدث الثقافي بأجواء احتفالية صنعها حضور عدد كبير من الأطفال برفقة أولياء أمورهم.

ويتضمن أيضا برنامج هذه "الأيام الشتوية لمسرح الطفل " (21ديسمبر – 2 يناير) إقامة عروض أخرى للتسلية والفكاهة مع المهرج، فضلا عن ألعاب الخفة.

ويتوخى من خلال تنظيم هذه الفعاليات بالتنسيق مع المديرية الولائية للثقافة توفير فرصة للأطفال من أجل الترفيه والاستفادة من برنامج ثقافي وتربوي ثري ومتنوع بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية، مثلما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 09:30
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ورقلة:  10 فرق فنية تنشط الأيام الشتوية لمسرح الطفل 
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 09:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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