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"قسنطينة: العرض الشرفي الأول لمسرحية "لعبة العرش

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:45     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
&quot;قسنطينة: العرض الشرفي الأول لمسرحية &quot;لعبة العرش

قسنطينة - توقف العرض الشرفي الأول لمسرحية "لعبة العرش" للمسرح الجهوي لقالمة بعد 40 دقيقة من بداية عرضه مساء يوم الخميس بالمسرح الجهوي "محمد الطاهر فرقاني" بقسنطينة حسبما لوحظ.

وقد وقع هذا الطارئ عندما تعرض الممثل محمد زياية لوعكة صحية وهو الذي يؤدي دور الملك في هذا العمل المسرحي الجديد للمسرح الجهوي "محمود تريكي" بقالمة في انتاجه لسنة 2019 والمقتبس من قصة للكاتب البلجيكي ميشال دي جيلدرود.

وتجسد هذه المسرحية  التي كتب نصها رابح هوادف وأخرجها محمد إسلام عباس مملكة تسودها خبايا وأسرار الملوك وصراعاتهم داخلها في أجواء من الفتن و المكائد.

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وبعدما غاص في مجريات ومشاهد هذا العرض الشرفي الأول لهذه المسرحية التي يستغرق عرضها ساعة و20 ودقيقة والتي توقفت في الدقيقة الـ40 -تفاجأ الجمهور الحاضر بهذه الحادثة وعبر عن تمنياته بالشفاء للممثل الذي أصيب بهذه الوعكة الصحية. 

تجدر الإشارة إلى أنه تعذر تقديم هذا العرض الشرفي الأول بالمسرح الجهوي لقالمة بالنظر إلى الاستعدادات الجارية للشروع في أشغال ترميمه ما استدعى برمجته مساء يوم الخميس بالمسرح الجهوي "محمد الطاهر فرقاني" بقسنطينة.

آخر تعديل على الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 15:27
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"قسنطينة: العرض الشرفي الأول لمسرحية "لعبة العرش
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:45     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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