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أيام المسرح الامازيغي: عرض مسرحية "أناغ ويس 7" بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 16:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
أيام المسرح الامازيغي: عرض مسرحية &quot;أناغ ويس 7&quot; بالجزائر العاصمة

الجزائر - عُرضت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة بمناسبة افتتاح الايام الوطنية للمسرح الامازيغي مسرحية "أناغ ويس 7" (الطابق السابع) التي تعالج ظاهرة الفساد والظلم والتضليل الإعلامي.

وتطرقت هذ المسرحية التي أخرجها ماسينيسا هدبي وكتبها محمد ميهوبي إلى الظواهر التي تنخر المجتمع من فساد وتضليل إعلامي وهي ظواهر شجعت الفساد وهضم الحقوق.

وتبدأ القصة في مصعد ببناية يتواجد بها مكتب قاضٍ حيث سيجمع القدر بين عامل في البنك وصحفية وسارق (شرفي) وحكيم وعامل جاؤوا ليشتكوا لدى هذا القاضي.

فعلى الرغم من اختلاف قصص المتواجدين بالمصعد إلا أن لقاءهم هذا سمح لهم بإحياء أحداث مضت، لكن أملهم في رؤية القاضي انكسر بعد أن توقف المصعد بفعل انقطاع التيار الكهربائي.

وقد أدى المسرحية خمس شخصيات عرفت كيف تلعب أدوارها في المصعد الذي اختاره المخرج خصيصا ليعكس الانغلاق والصعوبات التي تحول دون الوصول إلى السلطات العليا، حسبما اكده ماسينيسا هدبي.

ويذكر أن فرقا مسرحية اتت من الجزائر العاصمة وبجاية وتيزي وزو لتشارك في الطبعة الاولى من الايام الوطنية للمسرح الامازيغي الذي تتواصل فعالياتها إلى غاية 23 ديسمبر الحالي بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي.

وستقدم سهرة اليوم الخميس فرقة "ثاغيرما إيغيل ناصر"مسرحية "كفاوا" (الذكرى).

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أيام المسرح الامازيغي: عرض مسرحية "أناغ ويس 7" بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 16:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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