أدرار: أزيد من 20 مشاركا منتظرا في فعاليات الطبعة الخامسة لتظاهرة " توات سينما"

أدرار - ينتظر مشاركة أزيد من 20 سينمائيا من الهواة و المحترفين في فعاليات الطبعة الخامسة لتظاهرة "توات سينما" للفيلم القصير التي ستنظم بين 25 و 28 ديسمبر الجاري ، حسبما علم اليوم الأربعاء من مسؤولي دار الثقافة بأدرار.

و تهدف التظاهرة التي أدركت طبعتها الخامسة منذ انطلاقها سنة 2015 إلى اكتشاف وتشجيع و مرافقة المواهب الإبداعية الشابة و الهاوية و تبادل الخبرة و المعرفة بين نظرائهم من مختلف جهات الوطن قصد ترقية الإبداع السينمائي لأداء رسالته الاجتماعية، مثلما أوضح رئيس مصلحة التنشيط الثقافي .

وتعمل دار الثقافة على احتضان مختلف الفعاليات الجمعوية الثقافية لتمكينهم من إبراز إبداعاتهم الفنية و الوصول بها إلى مستويات أداء احترافية تزاحم أكبر الأعمال الفنية و الحصول على ألقاب وطنية و دولية ، حيث تطمح إلى أن ترتقي هذه التظاهرة السينمائية إلى مهرجان دولي بعد الإهتمام الذي بات يكتسيه هذا الحدث من طرف الجمعيات السينمائية عبر الوطن ، كما أضاف السيد السر محمد.

و بدوره أشار ممثل "تعاونية أصيل للفنون" عز الدين قسوم المشرفة على التظاهرة أن لجنة التنظيم استقبلت أزيد من 80 فيلا سينمائيا قصيرا بين روائي و وثائقي اختارت منها لجنة الانتقاء 20 فيلا قصيرا نظرا لمحدودية الأعمال المشاركة التي التزمت به هيئة التنظيم.

ويتميز جديد هذه الطبعة في فسح مجال المشاركة أمام الهواة في سينما الموبايل للتعريف بالتطور الحاصل في مجال التطبيقات الإلكترونية المستعملة في معالجة الفيديوهات و إعداد أعمال سينمائية باحترافية حيث ستشهد هذه الطبعة مشاركة تسعة ( 9 ) أفلام قصيرة من صنف سينما الموبايل.

وعلى هامش هذا الموعد السينمائي الذي تم اختيار الفنانة السينمائية السيدة خضرة بودهان ضيفة شرف إلى جانب كوكبة من أبرز المبدعين و النقاد السينمائيين، ستنظم ورشات تكوينية حول تقنيات العمل السينمائي إضافة إلى ندوات فكرية يؤطرها أساتذة و مخرجون سينمائيون، حسب المنظمين.

و تتعلق تلك الورشات بالرسوم المتحركة و تقنيات الصوت و الصورة في الفيلم الروائي و كتابة و إخراج الفيلم الوثائقي الإبداعي و ورشة مفتوحة لكافة الجمهور حول تقنيات التعامل مع كاميرا الهاتف المحمول.

و سيشرف على تقييم الأعمال المشاركة لجنة تحكيم تضم قامات النقد السينمائي بالجزائر أمثال المخرج و السيناريست رشيد بن علال و المخرج المنتج يحي مزاحم و المنتج المخرج عيسى جوامع.

كما تم تعيين لجنة تحكيم أخرى خاصة بالأعمال المدرجة ضمن مسابقة سينما الموبايل تضم كلا من المخرجين بن عبد الكريم محمد و بشير بن سالم و صالح بوفلاح، وفق ذات المصدر.

و قد ضبطت لجنة التنظيم كافة الإجراءات لإنجاح هذا الحدث الثقافي الذي أصبح محطة ثابتة في المشهد الثقافي بولاية أدرار.