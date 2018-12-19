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رحيل المخرج شريف عقون عن عمر يناهز 68 سنة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 10:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 32 مرات
رحيل المخرج شريف عقون عن عمر يناهز 68 سنة

الجزائر -رحل المخرج و السيناريست شريف عقون صاحب أول فيلم قصير ناطق بالأمازيغية مساء يوم الثلاثاء بباريس اثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 68 سنة حسب ما علم لدى أقربائه.

ولد الفقيد سنة 1951 و درس في البداية الفيزياء بجامعة الجزائر ثم واصل تعليمه بفرنسا قبل أن يلتحق في 1978 بالمدرسة العليا للدراسات السينماتوغرافية بباريس.

و عاد شريف عقون الى الجزائر في 1981 حيث التحق بمؤسسة الإذاعة و التلفزيون الجزائري كمساعد مخرج اول.

و اخرج في 1990 شريط قصير "بعنوان "نهاية الجن" (22 دقيقة) يعتبر اول فيلم بالامازيغية حاول فيه تقديم صورة مخالفة عن تربية الأطفال بناء على المنطق والخيال بعيدا عن الخوف والأوهام والخرافات.

و قام بتصوير هذا الفيلم في الديكور الطبيعي الجميل لقرية تادارت أوفلا ببجاية و فيه الكثير من الايحاءات لطفولته هناك.

في 2013 وقع شريف عقون فيلمه الروائي الأول "البطلة" الذي يروي مأساة عائلة جزائرية خلال العشرية السوداء .و يعتبر هذا العمل الفني عبارة عن تكريم لأرواح ضحايا الإرهاب وايضا النساء اللواتي وقفن بشجاعة ضد العنف .. و الى جانب الإخراج قام أيضا بكتابة سيناريو هذا الفيلم الذي كان الاول ضمن مشروع ثلاثية سينمائية عن العشرية السوداء حسب ما اعلنه الفقيد.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 10:22
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رحيل المخرج شريف عقون عن عمر يناهز 68 سنة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 10:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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