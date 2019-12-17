Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المسرح الامازيغي: إنطلاق الطبعة الأولى من الأيام الوطنية الأربعاء بالمسرح الوطني الجزائري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 19:13     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
المسرح الامازيغي: إنطلاق الطبعة الأولى من الأيام الوطنية الأربعاء بالمسرح الوطني الجزائري

الجزائر - تشارك فرق مسرحية من الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية في الطبعة الاولى من الايام الوطنية للمسرح الامازيغي التي تنطلق الاربعاء بالجزائر العاصمة حيث برمجت الاعمال المنتجة في 2019.

و سيشهد المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي  تعاقب العروض الى غاية 23 ديسمبر الجاري بمعدل عرض مسرحية في كل يوم .

 و ستغيب الاوراس عن هذه التظاهرة لان الفرق المسرحية للمنطقة لعدم وجود اعمال مسرحية جديدة بحسب المسرح الوطني الجزائري .

و قد صرح مدير المسرح الوطني محمد يحياوي لواج ان هذا الحدث المسرحي الذي يقام قبل ايام من الاحتفال بيناير 2969 (12 يناير 2020) بحسب التقويم الامازيغي هو "بمثابة تجسيد في الواقع "و عن طريق الفن لتكريس الامازيغية لغة وطنية ورسمية.

و من بين الاعمال المسرحية المبرمجة خلال هذه الايام "الطابق السابع " للمسرح الجهوي لتيزي وزو "و مسرحية " الذكرى" للجمعية الثقافية "تاغرما اغيل ناصر "لبجاية و"راجعين .. راجعين.." للمسرح الوطني الجزائري.

كما سينظم خلال هذه الايام يوم دراسي حول "موضوع "المسرح الامازيغي حركية وتفاعل " من تنشيط جامعيين.

كلـمات مفتـاحيــة :
المسرح الامازيغي: إنطلاق الطبعة الأولى من الأيام الوطنية الأربعاء بالمسرح الوطني الجزائري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 19:13     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.17

سونلغاز تعتزم تعزيز قدراتها الانتاجية ب 20.000 ميغاوات في غضون 10 سنوات

19.12.17

تطبيقات رقمية جديدة في خدمة السياح بوهران

19.12.17

السيد تبون يتلقى تهاني ملوك و رؤساء و مسؤولي منظمات و أحزاب سياسية

19.12.17

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

19.12.17

المسرح الامازيغي: إنطلاق الطبعة الأولى من الأيام الوطنية الأربعاء بالمسرح الوطني الجزائري

19.12.17

اللجنة القطاعية لتعزيز اللغة الإنجليزية تتخذ عدة تدابير وتبرمج نشاطات على المدى القصير…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019

19.12.16

دورة اتحاد شمال افريقيا (اناث -اقل من 21 سنة): تحديد تواريخ وتوقيت المقابلات (الفاف)

19.12.16

وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية