المسرح الامازيغي: إنطلاق الطبعة الأولى من الأيام الوطنية الأربعاء بالمسرح الوطني الجزائري

الجزائر - تشارك فرق مسرحية من الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية في الطبعة الاولى من الايام الوطنية للمسرح الامازيغي التي تنطلق الاربعاء بالجزائر العاصمة حيث برمجت الاعمال المنتجة في 2019.

و سيشهد المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي تعاقب العروض الى غاية 23 ديسمبر الجاري بمعدل عرض مسرحية في كل يوم .

و ستغيب الاوراس عن هذه التظاهرة لان الفرق المسرحية للمنطقة لعدم وجود اعمال مسرحية جديدة بحسب المسرح الوطني الجزائري .

و قد صرح مدير المسرح الوطني محمد يحياوي لواج ان هذا الحدث المسرحي الذي يقام قبل ايام من الاحتفال بيناير 2969 (12 يناير 2020) بحسب التقويم الامازيغي هو "بمثابة تجسيد في الواقع "و عن طريق الفن لتكريس الامازيغية لغة وطنية ورسمية.

و من بين الاعمال المسرحية المبرمجة خلال هذه الايام "الطابق السابع " للمسرح الجهوي لتيزي وزو "و مسرحية " الذكرى" للجمعية الثقافية "تاغرما اغيل ناصر "لبجاية و"راجعين .. راجعين.." للمسرح الوطني الجزائري.

كما سينظم خلال هذه الايام يوم دراسي حول "موضوع "المسرح الامازيغي حركية وتفاعل " من تنشيط جامعيين.