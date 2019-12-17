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العرض الشرفي للعمل الجديد" لعبة العرش" بعد غد الخميس بالمسرح الجهوي لقسنطينة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
العرض الشرفي للعمل الجديد&quot; لعبة العرش&quot; بعد غد الخميس بالمسرح الجهوي لقسنطينة

قالمة - سيقدم المسرح الجهوي محمود تريكي لقالمة العرض الشرفي لعمله الفني الجديد "لعبة العرش" بعد غد الخميس وذلك بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني لقسنطينة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير المسرح الجهوي لقالمة رشيد جرورو.

وأوضح نفس المسؤول لـ/وأج بأن هذه المسرحية التي تعد ضمن إنتاج سنة 2019 كتب نصها رابح هوادف بعنوان "القصر" و بمعاجلة درامية للفنان فتحي كافي وأخرجها محمد إسلام عباس، مبرزا بأن المسرحية مستلهمة من عوالم "إسكوريال " للكاتب البلجيكي ميشال دوغولديرود .

وأضاف المصدر بأن هذا العمل الفني يتناول الصراع على الحكم القائم في مملكة افتراضية بالتركيز على الدور الكبير الذي تلعبه النخبة المثقفة في إدارة هذا الصراع، مشيرا إلى أن هذا العرض الذي يعد خلاصة بحث معمق لكامل الطاقم المشرف عليه يعتمد على لغة بسيطة غنية بالتراث اللامادي المحلي من خلال توظيف الشعر الملحون والأمثال الشعبية المتوارثة في الذاكرة الشعبية.

واستنادا لذات المصدر فإن المسرحية من شأنها استقطاب اهتمام العديد من عشاق الفن الرابع بقسنطينة خلال عرضها الشرفي خاصة وأنها تتضمن الكثير من الجماليات على الخشبة ويقوم بتأدية الأدوار فيها 6 ممثلين من أبرز الناشطين في المجال المسرحي بقالمة.

وأفاد رشيد جرورو بأن اختيار المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني لاحتضان العرض الشرفي لمسرحية "لعبة العر" يرجع إلى أشغال الترميم التي سيخضع لها المسرح الجهوي محمود تركي لقالمة والتي تطلبت غلق أبوابه نهائيا طيلة الأشهر الماضية.

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العرض الشرفي للعمل الجديد" لعبة العرش" بعد غد الخميس بالمسرح الجهوي لقسنطينة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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