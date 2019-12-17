معسكر: إفتتاح أيام الفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز"

معسكر - افتتحت يوم الثلاثاء بمعسكر الطبعة الحادية عشر لأيام الفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز" المنظمة من طرف دار الثقافة "أبي راس الناصري".

وتعرف هذا التظاهرة الفنية، التي تنظم على مدار ثلاثة أيام ببهو العروض بالمقر الجديد لدار الثقافة تحت شعار : "إبداع بألوان يجمعها الوطن"، مشاركة 36 فنانا تشكيليا قادمين من 32 ولاية، حسبما أفاد به مدير ذات المؤسسة الثقافية، الصغيري سيد أحمد.

وسيتمكن الجمهور الزائر للمعرض المقام بالمناسبة والذي يضم أزيد من 100 لوحة فنية، من التعرف على إبداعات هؤلاء الفنانين التي تناولت مواضيع متنوعة و بورتريهات لشخصيات تاريخية و أخرى تخيلية.

وحسب السيد صغيري فقد برمجت بالمناسبة ورشات تكوينية متخصصة للفنانين التشكيليين الهواة و أخرى خاصة بتلاميذ المدارس والأطفال المنخرطين في ورشة الرسم التابعة لدار الثقافة يشرف عليها أساتذة متخصصون.

كما ستنظم لفائدة الفنانين المشاركين، زيارات للمعالم الأثرية و التاريخية بولاية معسكر خاصة تلك المرتبطة بمقاومة الأمير عبد القادر للاستعمار الفرنسي حيث تشمل موقعي "الدردارة" ببلدية غريس والزمالة ببلدية سيدي قادة و زاوية

سيدي محي الدين والد الأمير عبد القادر ببلدية القيطنة و مقر قيادة الأمير و محكمته بعاصمة الولاية إضافة إلى الموقع الأثري "الأميلاريا" ببلدية البنيان الذي يعود للعهد الروماني.

يذكر أن عبد القادر قرماز الذي تحمل هذه التظاهرة إسمه منذ تأسيسها سنة 2006، ولد في 1919 بمدينة معسكر واستقر بعدها بمدينة وهران أين زاول دراسته بمدرسة الفنون الجميلة لوهران بين 1937 و1940. ثم انتقل الى العاصمة الفرنسية باريس سنة 1961. وقد وافته المنية في عام 1996 .