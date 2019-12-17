Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معسكر: إفتتاح أيام الفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 14:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
معسكر: إفتتاح أيام الفنون التشكيلية &quot;عبد القادر قرماز&quot;

معسكر - افتتحت يوم الثلاثاء بمعسكر الطبعة الحادية عشر لأيام الفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز" المنظمة من طرف دار الثقافة "أبي راس الناصري".

وتعرف هذا التظاهرة الفنية، التي تنظم على مدار ثلاثة أيام ببهو العروض بالمقر الجديد لدار الثقافة تحت شعار : "إبداع بألوان يجمعها الوطن"، مشاركة 36 فنانا تشكيليا قادمين من 32 ولاية، حسبما أفاد به مدير ذات المؤسسة الثقافية، الصغيري سيد أحمد.

وسيتمكن الجمهور الزائر للمعرض المقام بالمناسبة والذي يضم أزيد من 100 لوحة فنية، من التعرف على إبداعات هؤلاء الفنانين التي تناولت مواضيع متنوعة و بورتريهات لشخصيات تاريخية و أخرى تخيلية.

وحسب السيد صغيري فقد برمجت بالمناسبة ورشات تكوينية متخصصة للفنانين التشكيليين الهواة و أخرى خاصة بتلاميذ المدارس والأطفال المنخرطين في ورشة الرسم التابعة لدار الثقافة يشرف عليها أساتذة متخصصون.

كما ستنظم لفائدة الفنانين المشاركين، زيارات للمعالم الأثرية و التاريخية بولاية معسكر خاصة تلك المرتبطة بمقاومة الأمير عبد القادر للاستعمار الفرنسي حيث تشمل موقعي "الدردارة" ببلدية غريس والزمالة ببلدية سيدي قادة و زاوية

سيدي محي الدين والد الأمير عبد القادر ببلدية القيطنة و مقر قيادة الأمير و محكمته بعاصمة الولاية إضافة إلى الموقع الأثري "الأميلاريا" ببلدية البنيان الذي يعود للعهد الروماني.

يذكر أن عبد القادر قرماز الذي تحمل هذه التظاهرة إسمه منذ تأسيسها سنة 2006، ولد في 1919 بمدينة معسكر واستقر بعدها بمدينة وهران أين زاول دراسته بمدرسة الفنون الجميلة لوهران بين 1937 و1940. ثم انتقل الى العاصمة الفرنسية باريس سنة 1961. وقد وافته المنية في عام 1996 .

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:14
كلـمات مفتـاحيــة :
معسكر: إفتتاح أيام الفنون التشكيلية "عبد القادر قرماز"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 14:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.17

العرض الشرفي للعمل الجديد" لعبة العرش" بعد غد الخميس بالمسرح الجهوي لقسنطينة

19.12.17

الرابطة الأولى لكرة القدم: مولودية وهران تواصل مسلسل إهدار النقاط بملعبها

19.12.17

هدام: نحو إعتماد برنامج في مجال التحول الرقمي لتعزيز الخدمة العمومية

19.12.17

زطشي يوضح سبب تعديل الرزنامة و يؤكد علاقته الحسنة بمداور

19.12.17

عرض دليل جديد دراسات التأثير على البيئة لتحسين نوعية و فعالية دراسات المكاتب الوطنية

19.12.17

بوزيد: المجلس الوطني للبحث العلمي يكرس إطار مؤسساتي واعد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019

19.12.16

وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين