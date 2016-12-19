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الجزائر تشارك في أشغال المؤتمر الإسلامي أل 11 لوزراء الثقافة غدا الثلاثاء بتونس 

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 18:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال المؤتمر الإسلامي ال 11 لوزراء الثقافة المزمع عقده يومي 17 و18 ديسمبر الجاري بالعاصمة تونس، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان للمجلس.

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالنائب محمد العيد بيبي في اشغال هذا المؤتمر كما يضيف البيان.

كما سيحضر ايضا النائب بيبي حفل الاختتام لتظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية " والذي سيتزامن تنظيمه مع نفس التاريخ.

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الجزائر تشارك في أشغال المؤتمر الإسلامي أل 11 لوزراء الثقافة غدا الثلاثاء بتونس 
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 18:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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