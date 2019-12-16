وهران: إنشاء أول تطبيق بالهاتف المحمول للمسرح بالجزائر

وهران - تدعم المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" بأول تطبيق بالهاتف المحمول في إطار رقمنة خدماته، حسبما أفاد به اليوم الاثنين مدير هذه المؤسسة الثقافية مراد سنوسي بمناسبة مشاركته في الملتقى الدولي حول "تكنولوجيا المعلومات في خدمة السياحة المبتكرة بمدينة وهران".

وأوضح السيد سنوسي في مداخلته خلال أشغال اليوم الثاني من هذا الملتقى المنظم من طرف جامعة وهران 1 ''أحمد بن بلة''، أن المسرح الجهوي لوهران يعمل على رقمنة خدماته.

وركزت مداخلة مدير المسرح الجهوي لوهران على تقديم أول تطبيق للهاتف المحمول للمسرح في الجزائر، والذي يأتي تجسيده في إطار مسعى "التواصل الشامل الذي يسمح بإبراز بشكل أفضل لنشاطات هذه المؤسسة الثقافية على الصعيدين المحلي والدولي".

ويمكن تنزيل هذا التطبيق المجاني من أي هاتف ذكي عن طريق كتابة "المسرح الجهوي لوهران" في محرك بحث "غوغل بلاي"، مما يتيح للمستخدم إمكانية تلقي الإخطارات المتعلقة بالعروض المبرمجة وغيرها من الأخبار.

وأضاف السيد سنوسي، الذي يسعى أيضاً لاستكمال مشروع التذاكر الالكترونية "إن التطبيق الذي صممه مختصون جزائريون شباب في الإعلام الآلي، يسمح أيضًا بالقيام بجولة افتراضية إلى المسرح".

كما ذكر بأن هيئته عززت وجودها على شبكات التواصل الاجتماعي بعمليات أخرى خلال العامين الماضيين، بما في ذلك إنشاء قناة تلفزيونية على الإنترنت، وإثراء الموقع الإلكتروني للمسرح وصفحته على ''الفيسبوك''.

وتشارك هذه المؤسسة الثقافية أيضًا في عملية عصرنة أدوات التسيير بفضل اتفاقية تعاون أبرمت في ديسمبر 2018 مع جامعة وهران 1.

ويحضر زهاء 100 مشارك من باحثين شباب ومتعاملين اقتصاديين وإطارات الحركة الجمعوية هذا اللقاء الذي بادرت به جامعة وهران1 بهدف ترقية الممارسات الجيدة في مجال السياحة المستدامة.

وتدخل ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة 2021 بوهران في صميم أشغال هذا الملتقى الذي يختتم غدا الثلاثاء و سيعرف اختيار أفضل التطبيقات التي تدمج التكنولوجيات المبتكرة في مجال السياحة.