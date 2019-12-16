Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المطرب محمد العماري في ذمة الله

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 11:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
المطرب محمد العماري في ذمة الله أرشيف وأج

الجزائر- توفي يوم الاثنين المطرب محمد العماري بمستشفى عين النعجة العسكري عن عمر يناهز 79 سنة حسب ما أعلنت عنه الإذاعة الوطنية.

ورافق الراحل كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها, وأدى أغنيات علقت بذاكرة الجزائريين على غرار "جزائرية" و"رانا هنا", كما مثل الجزائر في عدة مواعيد دولية وعربية.

وكان الفنان قد كرم عدة مرات في السنوات الأخيرة وفاجأ خلالها الجمهور بصوته الذي حافظ على خصوصيته.

محمد العماري من مواليد سنة 1940 بالجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق, بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية ولفت الانتباه إلى أدائه المميز.

وعرف الراحل بأسلوبه المميز في الغناء وكذا في الظهور, حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات, كما كان صوته المميّز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات.

آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 11:49
كلـمات مفتـاحيــة :
المطرب محمد العماري في ذمة الله
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 11:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.16

المطرب محمد العماري في ذمة الله

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

تجدد المظاهرات بلبنان عشية استشارات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد

19.12.16

منطقة التبادل الحر القارية الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية ستسمح لها بالحصول على…

19.12.16

النيجر: تنسيق الجهود لمواجهة المشاكل الأمنية في المنطقة محور قمة استثنائية لمجموعة دول…

19.12.16

وجوب تثمين المعالم الأثرية والنهل من فن عمارتها الراقي /وزير/

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.12

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

مشروع لترجمة أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري إلى العربية

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.11

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 66ر65 دولارا للبرميل

19.12.11

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوقع على قانون المالية لسنة 2020