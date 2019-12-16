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وجوب تثمين المعالم الأثرية والنهل من فن عمارتها الراقي /وزير/

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 09:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
وجوب تثمين المعالم الأثرية والنهل من فن عمارتها الراقي /وزير/

باتنة - أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي مساء يوم الأحد بمدينة تيمقاد الأثرية بولاية باتنة على //وجوب تثمين المعالم الأثرية التي تزخر بها البلاد و النهل من فن عمارتها الراقي//.

و قال الوزير لدى معاينته لما يزخر به هذا المعلم الأثري من زخم عمراني يعود إلى أكثر من عشرين قرنا و ذلك في ختام زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية://نتمنى أن نستقي من هذه المعايير التي أنجزت وفقها هذه المدينة ما يمكننا من بناء مدن كاملة ترتكز على ضوابط علمية قاومت الزمن//.

 

فبالإضافة إلى ما تتوفر عليه الجزائر من فن و عمارة و كنوز حضارية، فذلك //لا يمنعنا أن نستقي من معارف الغير إذا ما كان فيها فائدة لنا مثل العودة إلى استعمال مواد البناء الطبيعية التي تضمن القدرة على التكيف و المقاومة// كما قال الوزير.

و أبرز السيد رابحي  بقوله: //إن هذه المعالم التي تزخر بها الجزائر إذا ما وفقنا في ترميمها ستكون مقصدا سياحيا و إطارا للبحث و مرجعا للتأسيس لتاريخنا// مضيفا بأن هذه المواقع //تستدعي المحافظة عليها من كل التأثيرات//.

 

 

و أشار في هذا السياق إلى أن //الدولة ستتولى في المستقبل و فق ما تتوفر عليه من الإمكانات لإعادة لهذا النوع من المعالم رونقه و مكانته و كذا إعادة الاعتبار له.//

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بعد ذلك زار الوزير متحف تيمقاد الذي يضم قطع فسيفساء نادرة وتلقى شروحات وافية حول معروضاته و كذا ما يحتويه موقع هذه المدينة الأثرية التي تتربع على 83 هكتارا.

كما دشن السيد رابحي قاعة للعرض السينمائي بمدينة باتنة بعد أن شملتها أشغال لإعادة تهيئتها و ترميميها لتضاف إلى المرافق الثقافية الأخرى التي تتوفر عليها هذه الولاية.

 

و تضمنت زيارة وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الثقافة بالنيابة تدشين مركز جهوي للمؤسسة العمومية للتلفزيون و مقر ولائي جديد لوكالة الأنباء الجزائرية و مقر دار الصحافة.

كما تفقد الوزير مقر الإذاعة الجزائرية بباتنة و زار معرضا للفنون التشكيلية برواق المعارض الشريف مرزوقي بمدرسة الفنون الجميلة كما تفقد مقر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، حيث دشن معرضا للكتاب.

آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 10:17
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وجوب تثمين المعالم الأثرية والنهل من فن عمارتها الراقي /وزير/
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 09:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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