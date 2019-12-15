رابحي: "هناك ضرورة ملحة للمحافظة و العناية بالضريح النوميدي الملكي مدغاسن"

باتنة - أعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسان يوم الأحد من باتنة عن "وجود ضرورة ملحة و مسؤولية كبرى تقع على الجميع للمحافظة و العناية بالضريح النوميدي الملكي مدغاسن".

و قال الوزير لدى زيارته لهذا المعلم التاريخي الأثري المتواجد ببلدية بومية و الذي يعود تاريخ بنائه الى بداية القرن الثالث قبل الميلاد " مجيئي شخصيا لهذا الموقع دليل على اهتمام الحكومة و الدولة الجزائرية بمثل هذه المعالم".

و أضاف المتحدث بأن "هناك ضرورة للاهتمام بمدغاسن سواء من حيث الدراسة أو تسخير الإمكانيات اللازمة و في أقرب الآجال من أجل ترميمه حتى يصبح مقصدا لعلماء الآثار للدراسة أولا" لأن هذا النوع من المعالم -حسبه- هو حقيقة "ملك للجزائر لكن في ذات الوقت هو ملك للبشرية و الإنسانية جمعاء و بإمكان المنظمات الدولية ذات الصلة بالتراث الثقافي أن تقترح ما لها من إمكانات من أجل الحفاظ على هذا المعلم التاريخي".

و قال "لدى رجوعنا إلى الوزارة سنبحث في كل المواثيق و الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع الشركاء سواء دول أو منظمات على غرار اليونيسكو لنرى ما مدى إمكان هؤلاء تقديمه من أجل المساهمة في التكفل بهذا المعلم".

و ثمن بالمناسبة مبادرة جامعة باتنة بفتحها تخصص الآثار و الترميم الذي بالإمكان تعميمه على باقي جامعات الوطن حيث تلقى الوزير الذي كان بمعية مدراء كل من وكالة الأنباء الجزائرية و التلفزيون الجزائري و الإذاعة الوطنية بعين المكان شروحا حول تاريخ المعلم و وضعيته الحالية و عمليات الترميم التي استفاد منها منذ بداية السبعينات إلى غاية اليوم.

و كان الوزير قبل ذلك قد زار معرضا جماعيا للفنون التشكيلية برواق العرض، الشريف مرزوقي بالمركب الثقافي والرياضي بحي كشيدة بباتنة ثم زار المكتبة الرئيسية بحملة 1.

كما استهل زيارته إلى باتنة بتدشين مقر مركز جهوي للتلفزة و جناح لوكالة الأنباء الجزائرية و دار للصحافة حيث كشف في هذا الصدد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد فخر الدين بلدي بأن "وأج تعمل على أن تكون وسيلة إعلامية شاملة تعتمد على مختلف الدعامات بما فيها الأنفوغرافيا و الفيديوهات و الصور" مثمنا المقر الجديد لمكتب وأج بباتنة الذي سيساهم في تحقيق هذا المسعى.

و أكد السيد بلدي بأن وأج تبذل جهودا كبيرة لتطوير خدماتها من خلال استحداث مواقع إلكترونية ناطقة باللغات العربية و الأمازيغية بمتغيراتها و الفرنسية إلى جانب وسائط التواصل الاجتماعي .