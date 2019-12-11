رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوقع على قانون المالية لسنة 2020 -

بن صالح: الانتخابات الرئاسية فرصة تاريخية من أجل تكريس الديمقراطية وتشييد دولة الحق والمؤسسات في الجزائر -

تمكين ممثلي المترشحين من مرافقة نتائج الانتخابات من مكاتب الاقتراع الى غاية وصولها الى مقر السلطة -

أونيسي يؤكد إستعداد الجزائر لتبادل خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة -

الوثائقي نايس فري نايس في المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي لسان لويس -

أزيد من 24 مليون جزائري مدعوون هذا الخميس للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي -

صدور مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطويرالرقمنة وتحديد مهامها -

رئاسيات 12 ديسمبر: إقتراع تنظمه لأول مرة هيئة مستقلة -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 66ر65 دولارا للبرميل -

ربط الحدود الجزائرية-الموريتانية بالألياف البصرية يندرج ضمن استكمال الخطوة الأولى للإستراتيجية العامة لتطوير القطاع -

التصرفات غير المسؤولة التي طالت الصحفيين تتعارض مع الديمقراطية وحرية التعبير -

بنوك: تنصيب رئيس مدير عام جديد لبنك الجزائر الخارجي -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: تهيئة كل الظروف لضمان السير الحسن للاقتراع -

ريغبي: الجزائر في المجوعة الثالثة مع أوغندا والسنغال -

حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 337 آخرين بجروح خلال أسبوع -

البنوك مدعوة للمشاركة في التمويل السليم والمستدام للاقتصاد الوطني -

قانون المالية 2020: إجراءات عديدة لدعم الإستثمار المنتج -

مظاهرات 11 ديسمبر: الدعوة الى قراءة تاريخ الجزائر والاعتزاز به -

توقيف تاجر مخدرات بحوزته أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج -