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الوثائقي"نايس فري نايس" في المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي لسان لويس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 18:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
الوثائقي&quot;نايس فري نايس&quot; في المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي لسان لويس

الجزائر - ينافس الشريط الوثائقي القصير "Nice Very Nice" (نايس فري نايس) للمخرج الشاب الخير زيداني في الطبعة ال10 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي لسان لويس الذي تحتضنه هذه المدينة السينغالية من 16 الى 21 ديسمبر حسب ما ذكره منظمو المهرجان .

يروي هذا الشريط الذي مدته 16 دقيقة يوميات "ديدو" الذي يعمل على ديمومة ذكرى زوجته الراحلة من خلال المتحف الصغير الذي شيده داخل البيت العائلي بقصبة الجزائر تخليدا لروح زوجته التي كانت تحلم بالعيش في قصر عثماني. يقوم "ديدو" بإعادة ديكور منزله تدريجيا اعتمادا على الوسائل المتاحة.

و قد تمكن هذا الوثائقي -الذي عرض في 2018 في "شورت فيلم كورنر" بمهرجان" كان" السينمائي و بعده في العديد من المهرجانات الدولية- من التتويج في الجزائر و مصر و تونس.

و سينافس الوثائقي"نايس فري نايس " بسان لويس الى جانب الشريط القصير "ديمال" للسينغالي لويك هوكي و "ايام الشريف" للجنوب افريقي تيبوهو ايدنيكس و ايضا فيلم "نهار اخر مشمس " للناميبي تيم هوبشال.

و ستتنافس 7 افلام وثائقية اخرى في صنفي الافلام الوثائقية الطويلة و المتوسطة من بينها "محاكمة مانديلا و اخرون " من اخراج الثنائي الفرنسي نيكولا شامبو و جيل بورت و "سمكة ذهبية ،سمكة افريقية "للسينغالي موسى ديوب و ايضا " بوكسينغ ليبرفيل" لأميدي باكوم انكولولو (الغابون).

و تشرف على تنظيم هذا المهرجان الذي انشئ في 2010 جمعية "كريساليد نشر" بالتعاون مع المراكز الثقافية  و الجامعية السينغالية و الاجنبية.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 19:03
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الوثائقي"نايس فري نايس" في المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي لسان لويس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 18:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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