الوثائقي"نايس فري نايس" في المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي لسان لويس

يروي هذا الشريط الذي مدته 16 دقيقة يوميات "ديدو" الذي يعمل على ديمومة ذكرى زوجته الراحلة من خلال المتحف الصغير الذي شيده داخل البيت العائلي بقصبة الجزائر تخليدا لروح زوجته التي كانت تحلم بالعيش في قصر عثماني. يقوم "ديدو" بإعادة ديكور منزله تدريجيا اعتمادا على الوسائل المتاحة.
و قد تمكن هذا الوثائقي -الذي عرض في 2018 في "شورت فيلم كورنر" بمهرجان" كان" السينمائي و بعده في العديد من المهرجانات الدولية- من التتويج في الجزائر و مصر و تونس.
و سينافس الوثائقي"نايس فري نايس " بسان لويس الى جانب الشريط القصير "ديمال" للسينغالي لويك هوكي و "ايام الشريف" للجنوب افريقي تيبوهو ايدنيكس و ايضا فيلم "نهار اخر مشمس " للناميبي تيم هوبشال.
و ستتنافس 7 افلام وثائقية اخرى في صنفي الافلام الوثائقية الطويلة و المتوسطة من بينها "محاكمة مانديلا و اخرون " من اخراج الثنائي الفرنسي نيكولا شامبو و جيل بورت و "سمكة ذهبية ،سمكة افريقية "للسينغالي موسى ديوب و ايضا " بوكسينغ ليبرفيل" لأميدي باكوم انكولولو (الغابون).
و تشرف على تنظيم هذا المهرجان الذي انشئ في 2010 جمعية "كريساليد نشر" بالتعاون مع المراكز الثقافية و الجامعية السينغالية و الاجنبية.