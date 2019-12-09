مشروع لترجمة أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري إلى العربية

بومرداس - كشف الناقد والخبير في الأدب الشعبي الجزائري الدكتور بورايو عبد الحميد, يوم الاثنين ببومرداس, بأن العمل جار حاليا على إنجاز مشروع طموح يتمثل في ترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية أهم ما كتب حول الأدب الشعبي الجزائري في الحقبة الاستعمارية وما بعدها.

و يجري التركيز بهذا المشروع الثقافي الذي ينجز بمبادرة شخصية - يوضح الأخصائي بورايو في تصريح لوأج, "على كل ما كتبه المستشرقون الفرنسيون في المجال في الفترة الاستعمارية ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة ثانية و تخص ما كتبه الجزائريون باللغة الفرنسية في نفس الفترة".

وتم إلى حد اليوم -- حسب الباحث بورايو, الذي يدرس في جامعة الجزائر وصاحب مؤلفات ودراسات متعددة في المجال -- ترجمة ونشر ما كتب عن دور المرأة الجزائرية في الحكاية الشعبية الجزائرية إضافة إلى ترجمة ونشر مجموعة حكايات خرافية نشرت وعرضت في الصالون الدولي الأخير للكتاب بالجزائر العاصمة.

و أضاف الخبير بورايو أنه قام في هذا الإطار بإنجاز ترجمة لدراسة حول رواية بعنوان "أمور وبسيشة" أو خرافة "الحب والنفس" التي قدمها الكاتب الشهير "أبولي مادور" الذي ولد في العهد الروماني بالشرق الجزائري, ضمن روايته المكتوبة باللاتينية "الحمار الذهبي" التي تعد من أروع قصص وأساطير الأدب القديمة.

وسيتم قريبا نشر هذه الدراسة أو المقالة المطولة التي ترجمت في شكل كتاب كامل بغرض إبراز هذا العمل الأسطوري العالمي من خلال مقارنة برواية "الجميلة والوحش" ومدى حضورها في الحكايات العالمية.

ومن الضروري على ضوء ما ذكر - يقول الخبير بورايو - تقديم أعمال هذا الروائي العالمي للقارئ الجزائري لأن "أبولي مادور" يعتبر "جزء" من الثقافة الجزائرية والمغاربية القديمة ككل.

كما كشف الناقد بورايو عن قيامه بترجمة من الفرنسية إلى العربية لشبه رواية "طويلة وجميلة" كتبها مثقف جزائري (مجهول) وتعالج الوضعية التي كان يعيشها الشعب الجزائري بالجهة الغربية من الوطن إبان الاحتلال الإسباني.

وتم اكتشاف هذا العمل الروائي الاجتماعي والدرامي, الذي هو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة, حسب السيد بورايو, سنة 1910 من طرف أحد المثقفين الفرنسيين.

كما يجري حاليا إنجاز رفقة مجموعة من الأخصائيين في مجال الأنثروبولوجية, عدد من الأعمال الجزائرية من أهمها ترجمة مجموعة من الدراسات والمتابعات في الأنثروبولوجية أنجزها الخبير والأخصائي في المجال الدكتور, نذير معروف, الذي شغل العديد من المسؤوليات والتدريس بجامعة تلمسان ومؤسس المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران, و كذا ترجمة دراسة ميدانية عن التقاليد و الصناعات التقليدية و علاقتها بتقاليد الزواج بتلمسان أنجزتها الخبيرة, شفيقة معروف, من جامعة تلمسان.