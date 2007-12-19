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رحيل المغني القبائلي مصباح محند امزيان عن عمر يناهز 62 سنة

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
رحيل المغني القبائلي مصباح محند امزيان عن عمر يناهز 62 سنة

الجزائر - توفي الملحن و المغني القبائلي مصباح محند امزيان امس الجمعة بالبويرة عن عمر يناهز ال62 سنة بعد معاناة مع المعرض حسب ما علم يوم السبت من محيطه العائلي .

توفي الفقيد بمستشفى البويرة الذي نقل اليه ساعات قليلة قبل وفاته حسب ما اكده ل/واج حميد الاخ الاكبر للمرحوم .

و مصباح محند امزيان من مواليد 1957 باث لقصر و بدا مشواره الفني في  بداية سنة 1980 حيث اصدر اغنيته الاولى  في نفس العام بعنوان "تقيتارثو" (قيتارتي) و التي عرفت نجاحا كبيرا.

و قد كان الفقيد الذي يعد من اشهر عازفي القيتارة  في الغناء القبائلي عصاميا  و قد ابى  اهتماما بالفن و بالعزف منذ الطفولة حيث صنع بنفسه قيتارته الاولى باستعمال بعد المواد البسيطة .

و لقيت اغانيه اقبالا كبيرا لاسيما من قبل الشباب حيث اعاد غناءها الكثير منهم، احيا الفقيد الكثير من الحفلات في الجزائر و ايضا بالخارج .

و قد عمل طيلة مشواره الفني على التعريف بالأغنية القبائلية و ترقيتها حيث اضفى على اللحن القبائلي لمسته الخاصة .

سيورى الفقيد الثراء ظهر اليوم بمقبرة اث لقصر جنوب شرق البويرة حسب ما صرح به اقاربه.

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رحيل المغني القبائلي مصباح محند امزيان عن عمر يناهز 62 سنة
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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