رحيل المغني القبائلي مصباح محند امزيان عن عمر يناهز 62 سنة

الجزائر - توفي الملحن و المغني القبائلي مصباح محند امزيان امس الجمعة بالبويرة عن عمر يناهز ال62 سنة بعد معاناة مع المعرض حسب ما علم يوم السبت من محيطه العائلي .

توفي الفقيد بمستشفى البويرة الذي نقل اليه ساعات قليلة قبل وفاته حسب ما اكده ل/واج حميد الاخ الاكبر للمرحوم .

و مصباح محند امزيان من مواليد 1957 باث لقصر و بدا مشواره الفني في بداية سنة 1980 حيث اصدر اغنيته الاولى في نفس العام بعنوان "تقيتارثو" (قيتارتي) و التي عرفت نجاحا كبيرا.

و قد كان الفقيد الذي يعد من اشهر عازفي القيتارة في الغناء القبائلي عصاميا و قد ابى اهتماما بالفن و بالعزف منذ الطفولة حيث صنع بنفسه قيتارته الاولى باستعمال بعد المواد البسيطة .

و لقيت اغانيه اقبالا كبيرا لاسيما من قبل الشباب حيث اعاد غناءها الكثير منهم، احيا الفقيد الكثير من الحفلات في الجزائر و ايضا بالخارج .

و قد عمل طيلة مشواره الفني على التعريف بالأغنية القبائلية و ترقيتها حيث اضفى على اللحن القبائلي لمسته الخاصة .

سيورى الفقيد الثراء ظهر اليوم بمقبرة اث لقصر جنوب شرق البويرة حسب ما صرح به اقاربه.