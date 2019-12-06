Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تتويج أفلام جزائرية بمهرجان القدس السينمائي الدولي الرابع

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 17:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
تتويج أفلام جزائرية بمهرجان القدس السينمائي الدولي الرابع

غزة - توجت الأفلام الجزائرية "عرفان" و"أسوار القلعة السبعة" و"لعنة بين الظلال" بمهرجان القدس السينمائي الدولي الرابع الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الخميس بمدينة غزة بفلسطين, وفقا للمنظمين.

وفاز الفيلمان الروائيان الطويلان "عرفان" لسليم حمدي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفئة الأفلام الروائية الطويلة و"أسوار القلعة السبعة" لأحمد راشدي بجائزة أفضل إنتاج بينما حاز الفيلم الوثائقي القصير "لعنة بين الظلال" لعماد غجاتي جائزة أفضل فيلم لفئة الهواة.

ويتطرق "عرفان" -في 110 دقائق وهو أول فيلم روائي طويل لحمدي- لقصة المجاهدة يمينة (شافية بوذراع) وأختها التي استشهدت في ميدان الشرف وكذا حفيدها وخطيبته وأصدقائه وهم شباب مفعمون بالمواهب والحيوية ولكن دون آفاق مستقبلية.

ويروي من جهته فيلم راشدي في 180 دقيقة -والمقتبس عن رواية بنفس الاسم لمحمد معارفية- قصة نزاع بين فلاح جزائري (حسان كشاش) جرد من أراضيه ومعمر فرنسي استولى على هذه الأرض واعتبرها ملكه.

وحاز من جهة أخرى الفيلم التونسي "فتوى" لمحمود بن محمود جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل (الجائزة الكبرى للمهرجان).

وتم منح الجوائز للفائزين في غياب مخرجي هذه الأعمال المتوجة بسبب الحصار لذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاما.

وكان مهرجان القدس السينمائي الدولي -الذي أسسته وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية فلسطينية وعربية- قد عرف عرض 56 فيلما من 23 بلدا وقد جرت عروضه أيضا بالتوازي في عدة مدن عربية بينها الجزائر العاصمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تتويج أفلام جزائرية بمهرجان القدس السينمائي الدولي الرابع
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 17:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.06

الألعاب الأولمبية-2020 : 14 رياضيا جزائريا اقتطعوا تأشيرة تأهلهم لموعد طوكيو

19.12.06

دراجات/ البطولة العربية على الطريق: ميداليتان جديدتان للجزائر في ختام المنافسات

19.12.06

سوناطراك "مؤهلة" لتقييم أصول أناداركو في الجزائر في إطار ممارستها لحق الشفعة

19.12.06

المسيرات المنددة بمحاولات التدخل الأجنبي عبر الوطن "برهان قاطع" عن وعي الشعب الجزائري  

19.12.06

تتويج أفلام جزائرية بمهرجان القدس السينمائي الدولي الرابع

19.12.06

سرطان البروستات: مختصون يدعون إلى "تشخيص مبكر واسع النطاق"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020