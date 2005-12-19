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"أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين في منافسة مهرجان بروكسل ال19 للفيلم المتوسطي

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 10:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
&quot;أبو ليلى&quot; لأمين سيدي بومدين في منافسة مهرجان بروكسل ال19 للفيلم المتوسطي

بروكسل - ينافس الفيلم الروائي الطويل الجزائري "أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين في المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسل ال19 للفيلم المتوسطي الذي تستمر فعالياته إلى غاية 7 من الشهر الجاري وفقا للمنظمين.

ويتنافس "أبو ليلى" (2019) خلال هذه التظاهرة مع سبعة أعمال أخرى من عدة بلدان متوسطية بينها "آدم" (المغرب) و"بيك نعيش" (تونس).

ويتطرق هذا العمل -الذي توج مؤخرا بالهند وإسبانيا- لسنوات الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي من خلال قصة شابين يقومان بمطاردة إرهابي خطير في الصحراء.

وسيعرض من جهة أخرى بالمهرجان -خارج المنافسة- الفيلمان الطويلان الجزائريان "بابيشا" لمونية مدور و"143 شارع الصحراء" لحسان فرحاني.

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ويسرد "بابيشا" حياة نساء شابات جزائريات في سنوات التسعينيات من خلال قصة طالبة تبيع إبداعاتها في الحياكة في النوادي الليلية بهدف الانطلاق في المهنة كمصممة محترفة.

ويتناول من جهته عمل فرحاني -وهو فلم وثائقي- قصة مليكة التي تدير مطعما متواضعا على طريق صحراوي مقفر في الجنوب الجزائري تخدم من خلاله المسافرين من سائقي الشاحنات والباحثين عن المغامرات وعابري السبيل.

ويهدف مهرجان بروكسل للفيلم المتوسطي -الذي تأسس في 1989- للتعريف بسينماءات حوض البحر الأبيض المتوسط والمساعدة على نشرها وكذا تسليط الضوء على الثقافات المتوسطية أمام الجمهور والمهنيين على حد سواء حسب القائمين عليه.

آخر تعديل على الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 11:02
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"أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين في منافسة مهرجان بروكسل ال19 للفيلم المتوسطي
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 10:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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