 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

الجزائر - تنافس المسرحية الجزائرية "جي بي أس" للمسرح الوطني الجزائري في الدورة ال12 لمهرجان المسرح العربي التي تعقد فعالياتها من 10 إلى 16 يناير 2020 بالعاصمة الأردنية عمان حسب ما أوردته الهيئة العربية للمسرح في موقعها الإلكتروني.

وستتنافس "جي بي أس" إلى جانب ثمانية أعمال أخرى بينها "النمس" (المغرب) و"سماء بيضاء" (تونس) وكذا "بحر ورمال" (الأردن).

وتعالج هذه المسرحية -التي ألفها وأخرجها محمد شرشال- ضياع الانسان المعاصر ين أفكاره ومبادئه ومواقفه وعلاقته للوقت. و تمزج بين تقنيات السينما والمسرح والاستخدام الكبير للإيماءات والحركات لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الانصياع والتيه.

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ومن جهة أخرى برمج منظمو هذه التظاهرة -التي احتضنت دوراتها السابقة عدة بلدان عربية بينها الجزائر- عروضا خارج المنافسة ستشارك فيها مسرحيات من عدة بلدان عربية بينها "رهين" للمسرح الجهوي لباتنة.

ويعتبر مهرجان المسرح العربي -الذي تأسس بالإمارات في 2009 من طرف الهيئة العربية للمسرح- أحد أهم مهرجانات الفن الرابع ببلدان العربية حيث يمنح منذ 2011 "جائزة القاسمي" لأحسن عرض مسرحي.