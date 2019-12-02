 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

وستتنافس "جي بي أس" إلى جانب ثمانية أعمال أخرى بينها "النمس" (المغرب) و"سماء بيضاء" (تونس) وكذا "بحر ورمال" (الأردن).
وتعالج هذه المسرحية -التي ألفها وأخرجها محمد شرشال- ضياع الانسان المعاصر ين أفكاره ومبادئه ومواقفه وعلاقته للوقت. و تمزج بين تقنيات السينما والمسرح والاستخدام الكبير للإيماءات والحركات لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الانصياع والتيه.
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ومن جهة أخرى برمج منظمو هذه التظاهرة -التي احتضنت دوراتها السابقة عدة بلدان عربية بينها الجزائر- عروضا خارج المنافسة ستشارك فيها مسرحيات من عدة بلدان عربية بينها "رهين" للمسرح الجهوي لباتنة.
ويعتبر مهرجان المسرح العربي -الذي تأسس بالإمارات في 2009 من طرف الهيئة العربية للمسرح- أحد أهم مهرجانات الفن الرابع ببلدان العربية حيث يمنح منذ 2011 "جائزة القاسمي" لأحسن عرض مسرحي.